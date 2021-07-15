الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى: ضخ مليار ونصف جنيه في صورة قروض للمشروعات متناهية الصغر

مدبولى
مدبولى

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن الدولة المصرية نفذت - على مدار السنوات السبع الماضية - العديد من المشروعات التى تجاوزت تكلفتها 6 تريليونات من الجنيهات، وهى مشروعات مكنت الدولة اليوم من تدشين مشروع تنمية الريف المصرى، الأكبر على مستوى العالم فى العصر الحديث.

وأضاف مدبولى - فى كلمته خلال انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومى لمبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف المصرى مساء اليوم الخميس، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى استاد القاهرة الدولى، بحضور آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية: أنه سيتم ضخ مليار ونصف المليار جنيه في صورة قروض للمشروعات متناهية الصغر، مشيرا إلى أنه سيتم توفير الخدمات اللازمة لتحقيق الشمول المالى.

وأعرب مدبولى عن تهنئته للرئيس والشعب المصرى بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله بأن يعيد تلك المناسبة على مصر وشعبها، بكل الخير والسعادة والبركة.

كما قدم مدبولى خالص الشكر لجميع أعضاء الحكومة "الذين فوضوه" لاستعراض محاور المشروع وعرض نتاج وثمرة جهدهم، والتى سيشهدها شعب مصر العظيم.

 

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وائل لطفي

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