بعد إثارتها للجدل من جديد.. ماذا تقول الأبراج عن حلا شيحة؟

أثارت النجمة حلا شيحة، الكثير من الجدل على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد منشورها على الإنستجرام، واستنكارها لعدد من مشاهد الفيديو كليب لأغنية بحبك للفنان تامر حسني من فيلم "مش أنا" الذي يعرض حاليا في السينمات، والتي تشارك في بطولته.

وقالت حلا شيحة، عبر حسابها بموقع «انستجرام»، إنها تفاجأت بفيديو كليب أغنية «بحبك» والذي جمع مشاهد متفرقة من فيلم «مش أنا»، مضيفة: تفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني لي وتأكيده أنه سيحترم رغبتي وبعض الطلبات التي طلبتها منه بكل احترام وود.

وأكدت تبرأها من تلك المشاهد الرومانسية، التي بكت عندما شاهدتها وكانت من الزلات التي وقعت فيها وندمت عليها، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين من نجوم الفن بعد توجيهها بعض النصائح في الدين، فعلى سبيل المثال علقت النجمة إلهام شاهين قائلة: "الفن لا يحتاج نصائحك.. اعتزلي بسلام".

وفي سياق ذلك، ترصد “الدستور” في تقريرها ماذا تقول الأبراج عن حلا شيحة:

حلا شيحة: برج الحوت

في الحقيقة حلا أنثي تتجمع فيها كل مواصفات الجمال، وربما يسيطر الحب كثيرا على قراراتها، ومرجعها الديني، وبالتالي فيمكن أن نعترف أنها تعيش جميع الحالات للبرج الذي تنتمي إليه "برج الحوت" والمعروف بأن صاحبه لا يعرف للعقل مكان، إنما تحكمه المشاعر التي ينزوي عليها الحاضر فقط.

صفات برج حلا شيحة

يستطيع مواليد برج الحوت أن يفسرون الحالة التي يشعرون بها في الوقت الحالي، ويقدمون لك المبررات الدائمة التي تقنعك إلى حد كبير، وهذا بالضبط ما تفعله حلا في كل مرة تذهب وتعود، وتفسر وتوضح وأنت تقتنع لأن مواليد هذا البرج لديهم قناعاتهم الشخصية التي لا تحيد عن الواقع، وعلى الأغلب يكون الأمر نابعا من الداخل حيث العواطف والمشاعر التي ينساق وراءها الشخص، فربما كان زواجها من معز مسعود هو السبب الدفين لكل ما يحدث، فهو على حد قولها زعزع انتقاضاتها، ووجهها إلى الصواب.

وفقا موقع prepscholar الحوت مثالي للغاية، يبحث عن الأفضل دائما في الأخرين، وقد يكون مفرط الثقة ويتأثر بسهولة، ومواليد هذا البرج حالمون للغاية، يمكن إقناعهم بسهولة أن يسلكوا مسارات بعينها، وهذا ما تفعله حلا فهي تسلك الطريق دائما الذي سيؤدى بها إلى السلام النفسي، وسيجعلها مقبولة بالنسبة للأشخاص الذين تريدهم في حياتها.