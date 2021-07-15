الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«بنحبك يا سيسى».. الرئيس يرحب بحضور حفل انطلاق «حياة كريمة»

جريدة الدستور

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، إلى استاد القاهرة الدولى، لحضور انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى.

ووجّه الرئيس كلمة للحضور قائلا: "أهلا بيكم وكل سنة وأنتم طيبين.. سعيد إني بالتقي بيكم"..  ليرد الحضور: "بنحبك يا سيسي".

ويقام المشروع تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

كما يشارك آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصرى، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات المصرية والاقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة".

وتقام احتفالية شعبية للمشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وتشهد أجندة الحفل عددا من المشاركات المهمة لإبراز قصة كفاح ونجاح "حياة كريمة"، وبداياتها، وما حققته حتى الآن فى مختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.

 

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وائل لطفي

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