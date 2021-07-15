الأكثر إقبالاً.. مليون و250 ألف زائر فى ختام فعاليات معرض الكتاب

اختتمت اليوم الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي شارك فيها أكثر من ٨٠٠ دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، وحققت الدورة نجاحات كبيرة في ظل ظروف فيروس كورونا.

ووصل عدد زوار المعرض قرابة مليون ومائتي وخمسون ألف زائر على مدار أيامه الـ ١٥، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، وحققت قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر منها هيئة الكتاب، وقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة مبيعات عالية، كما حققت العديد من دور النشر الخاصة المشاركة في المعرض مبيعات مرضية بالنسبة لهم، في ظل الظروف التي يمر بها العالم، معتبرين أن الدورة الحالية بالنسبة لهم هي قبلة حياة الناشرين.

ووصل إجمالي الكتب المباعة من مبادرة ثقافتك كتابك التي أزاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الستار عنها ما يقرب من ١٠٠ ألف نسخة كتاب، والتي تبدأ أسعارها من 1 جنيه وحتى 20 جنيه للمساهمة في تحقيق احد محاور استراتيجية وزارة الثقافة لبناء الانساء وتنمية الوعى والمعرفة..



وبلغ اجمالي عدد النسخ المباعة من اصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج ما يقرب من ٩٠ ألف نسخة وضمت قائمة العناوين الاعلى مبيعا وإقبالا من الزوار كتب " شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، اوقات عصيبة، الاخوة الاعداء، المسيح يصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج، فلاسفة الاندلس، فئران ورجال ورسالة الغفران .



وبلغت مبيعات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ما يقرب من ٣٠ ألف نسخة حيث شهد الجناح إقبالا كبير من الزوار على سلاسل الزخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، أفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الاقليمي وقطر الندي وكانت اعلى الكتب مبيعا في جناح الهيئة خلال تلك الفترة بلاغات النساء، المعارف، نهج البلاغة، تهاتف التهافت، تهافت الفلاسفة، ديوان الرُمة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مجموعة سندباديات، مصر الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبد الرحمن الرافعى تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر "جزئين"، فجر الضمير، كما نفذت بعض العناوين منها بطل هذا الزمان، الشقيقتان والاعمال الكاملة لمصطفى عبد الرازق إضافة إلى الاقبال على سلسلة النشر الاقليميى ومجلة قطر الندي التى يتراوح الاسعار فيهما من 1 جنيه إلى 5 حنيه.



ووصلت مبيعات الهيئة المصرية لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسي إلى ما يقرب من ٥ آلاف نسخة من كتب التراث والكتب المحققة وكان الاقبال الجماهيرى الاكثر على عناوين عجائب الأثار"4 اجزاء"، أبكار الافكار "5 أجزاء"، جواهر القرآن، عيون التواريخ "6 أجزاء"، الف ليلة وليلة "12 جزء"، كتاب الامالي للقالي "4 أجزاء"، أخبار البدان "2 جزء"، أنباه الرواه على أنباه النحاه "4 جزء"، الشاهنامه، اتعاظ الحنفا "4 أجزاء" ووثائق الديواني العالي وأضافت أن الهيئة تقدم خصم يصل إلى 25 % على اصدارتها لجميع رواد المعرض.



فيما وصلت مبيعات المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الى ما يقرب من ١٦ ألف نسخة وجاءت العناوين الاكثر مبيعا في جناح المركز "الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الاسكندر، اليوم الاخير لأدولف هتلر، اليهود في الامبراطورية العثمانية، تاريخ اوروبا في العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الاخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة في الإسلام.

وحقق المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نجاحا كبيرا من ناحية اقبال الزوار وكانت قائمة العناوين الاكثر مبيعا رواية العجوز والبحر لارنست همنجواي التى صدرت ضمن سلسلة تبسيط الأدب العالمي وتقدم الرواية فى 150 كلمة فقط ورسومات تزيد عن 75% من مساحة الصفحة يليها حكايات البحر، اغنيات احبها، سلة الحكايات، النحلة الكسولة، عصفور ملك القلوب، ميمون اصبح مبدعا.