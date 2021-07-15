الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يرد على فيديو الفيشاوى: I love My Fans

أحمد الفيشاوي ومحمد
أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان

رد محمد رمضان على الفنان أحمد الفيشاوي بعد أن نشر الأخير مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير “إنستجرام” يسخر فيه من رمضان على أنغام أغنية “أنا مش عارفني” للمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

وقام محمد رمضان بإعادة نشر الفيديو عبر خاصية الستوري بحسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” وعلق عليه قائلاً: “ I love My Fans” في إشارة منه إلى أن أحمد الفيشاوي أحد معجبينه وجمهوره.

وتعرض أحمد الفيشاوي لهجوم كبير من قبل متابعيه بعد أن نشر فيديو محمد رمضان أثناء سباحته في المسبح الخاص به، ممسكًا بكوب فضّي عليه صورته مدمجة بأغنية عبد الباسط حمودة وانهالت التعليقات عليه بالهجوم.

وهاجم أحمد الفيشاوي الفنان محمد رمضان منذ عدة أشهر من خلال أغنية له تحمل اسم “نمبر 2” يسخر فيها من أغنية “رمضان” التي تحمل اسم “نمبر 1”.

فيما رد عليه محمد رمضان في مقطع من أغنيته “الدبابة" يقول فيها “مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة”.

وقدم رمضان مؤخرًا عددا من الأغاني المختلفة كان آخرها أغنية ثابت والتي حققت أكثر من ١٢ مليون مشاهدة، بينما يستعد خلال الفترة الحالية لإصدار أغنية جديدة مع عدد من المطربين بنظام الفيديو كليب .

وحقق رمضان نجاحات مختلفة مؤخرًا وذلك من خلال الأغنيات والدراما وكان له رصيد كبير من الأغاني مثل نمبر وأن وأغنية الأسطورة وأغنية السلطان وغيرها من الأغاني، وكان محمد رمضان قد بدأ مشواره الغنائي منذ فترة قصيرة حيث استطاع أن يكون من ضمن نجوم الصف الأول في مجال الراب والغناء محققا أرقاما كبيرة وضخمة .

 وقدم رمضان في الدراما بشكل إجمالي عدد كبير من الأعمال المهمة من بينها مسلسل نسر الصعيد والأسطورة ومسلسل ابن حلال ومسلسل زلزال وغيرها من الأعمال.

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