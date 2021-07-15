الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر الرقمية».. 15 خدمة إلكترونية تقدمها التأمينات لأصحاب المعاشات

معاشات
معاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية والتي تمكن المواطن المصري بالحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن البداية كانت بطرح 15 خدمة خلال شهر يوليو الجاري، وسيتم رقمنة جيمع الخدمات التي تقدمها الهيئة تباعاً. 

وقال رئيس الهيئة اللواء جمال عوض، في تصريحات صحفية، إن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر بوابة مصر الرقمية هي كالآتي:-

-الاستعلام عن الرقم التأميني.

-الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

-الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

-الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

-الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

-الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

 -الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد. 

-الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف. 

-الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

-الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

الاستعلام عن بيانات "مركبة أو أكثر" للمالك.

 -الاستعلام عن رصيد حساب "مركبة أو أكثر" للمالك.

-الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة.

-الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.

 

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مواقع التواصل الاجتماعي معاشات الهيئة القومية للتامين الاجتماعي شهر يوليو الجاري الهيئة القومية الإستعلام عن الرقم التأميني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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