الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«Space Jam - A New Legacy» أول فيلم رسوم متحركة بالسينمات العربية

بوستر فيلم Space
بوستر فيلم "Space Jam - A New Legacy"

طرح اليوم الخميس فيلم الرسوم المتحركة والمشاهد الحية «Space Jam - A New Legacy» في عدد من دور العرض السينمائي بمصر والشرق الأوسط، الذي يخوض بطولته بطل كرة السلة والأيقونة العالمية لوبرون جيمز وذلك بطرية الدبلجة باللغة العربية.

‎ويعد فيلم "Space Jam - A New Legacy" أول فيلم من إنتاج ورانر براذرز  يصدر بدبلجة إلى اللغة العربية، ويضم مجموعة كبيرة من الموهوبين من المنطقة لأداء التعليق الصوتي لتلك لشخصيات المحبوبة. 

و‎تجسد الشخصيات الأجنبية باللغة العربية في فيلم "Space Jam - A New Legacy" كوكبة من الموهوبين في الشرق الأوسط، على رأسهم المثل المصري هشام الشاذلي الذي يعلب دور لوبرون جيمز، بينما تلعب مقدمة البرامج التلفزيونية اللبنانية والصحفية الشهيرة ريا أبي راشد دور لولا باني، أما الأداء الصوتي لشخصية باغجز باني، فيقوم به الممثل الأردني الشهير وكاتب سيناريو النسخة العربية للفيلم.

 

وصرحت أبي راشد، المعروفة بتقديم برنامج المواهب التلفزيوني الشهير "آراب جوت تالنت"، وبرنامجها الحواري المثير "سكوب ويذ ريا"، أنها ترى انعكاس شخصيتها في شخصية لولا، حيث تظهر في الفيلم كشخصية قوية وشجاعة وحازمة.

‎وأضافت أبي راشد في حديثها عن النص الحواري أن التسجيل بلهجتها الخاصة تجربة جديدة عليها، حيث قدمت معظم المشاريع السابقة التي شاركت فيها باللغة العربية الفصحى. وأضافت أن شمولية النص الحواري جعلتها تشعر بالقرب من الشخصية التي تجسدها.

 

 

ويعد الفيلم أحد أفلام المخرج مالكولم دي لي، وفيه يخوض جيمز وعائلته مغامرة ملحمية برفقة شخصيات لوني تونز الخالدة، باغجز باني ولولا باني، وغيرهم من الشخصيات الأيقونية، مارفن ذا مارتن، وفوغورن ليغورن وبوركي بيغ، وتويتي، وسيلفستر، وغوسامر، ورود رنر، ووايل إي. كايوتي، وغراني، ويوسيميتي سام، وتاز، وإلمر فاد، ودافي داك بالتأكيد.

 

‎يدمج الفيلم بين المشاهد الحقيقية والرسومات المتحركة، حيث يقع جيمز وطفله الصغير دوم في فخ فضاء رقمي من صنع ذكاء اصطناعي شرير. ويتعيّن على جيمز الرجوع بطفله إلى المنزل بأمان بمساعدة باغجز باني ولولا باني، وفريق شخصيات لوني تونز بالكامل، لتحقيق الفوز على أبطال الذكاء الاصطناعي الرقميين في الملعب: قائمة من نجوم كرة السلة المحترفين المعززين بقدرات خيالية.  إنها رحلة تحولية خيالية مفعمة بالإثارة والفكاهة، حيث تسلط الضوء على أهمية العائلة وقوة الإيمان بالذات.

Space Jam A New Legacy فيلم Space Jam لوبرون جيمز المثل المصري هشام الشاذلي الاعلامية ريا أبي راشد

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

«بنحبك يا سيسى».. الرئيس يرحب بحضور حفل انطلاق «حياة كريمة»

رئيس الوزراء: «حياة كريمة» تُنفذ بأيدِ مصرية 100%

«الصحة»: لقاح كورونا متاح لجميع الفئات فوق 18 عامًا

ارتفاع درجة الحرارة ورطوبة شديدة.. تفاصيل طقس الجمعة

تفاصيل قرار إلغاء منع تصرف علاء وجمال مبارك في أموالهما

حريق هائل فى مخزن بميناء بورسعيد.. والحماية المدنية تتدخل (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «1-2»

ماجد حبته

الطريق إلى الحياة الكريمة

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى