«Space Jam - A New Legacy» أول فيلم رسوم متحركة بالسينمات العربية

طرح اليوم الخميس فيلم الرسوم المتحركة والمشاهد الحية «Space Jam - A New Legacy» في عدد من دور العرض السينمائي بمصر والشرق الأوسط، الذي يخوض بطولته بطل كرة السلة والأيقونة العالمية لوبرون جيمز وذلك بطرية الدبلجة باللغة العربية.

‎ويعد فيلم "Space Jam - A New Legacy" أول فيلم من إنتاج ورانر براذرز يصدر بدبلجة إلى اللغة العربية، ويضم مجموعة كبيرة من الموهوبين من المنطقة لأداء التعليق الصوتي لتلك لشخصيات المحبوبة.

و‎تجسد الشخصيات الأجنبية باللغة العربية في فيلم "Space Jam - A New Legacy" كوكبة من الموهوبين في الشرق الأوسط، على رأسهم المثل المصري هشام الشاذلي الذي يعلب دور لوبرون جيمز، بينما تلعب مقدمة البرامج التلفزيونية اللبنانية والصحفية الشهيرة ريا أبي راشد دور لولا باني، أما الأداء الصوتي لشخصية باغجز باني، فيقوم به الممثل الأردني الشهير وكاتب سيناريو النسخة العربية للفيلم.

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وصرحت أبي راشد، المعروفة بتقديم برنامج المواهب التلفزيوني الشهير "آراب جوت تالنت"، وبرنامجها الحواري المثير "سكوب ويذ ريا"، أنها ترى انعكاس شخصيتها في شخصية لولا، حيث تظهر في الفيلم كشخصية قوية وشجاعة وحازمة.

‎وأضافت أبي راشد في حديثها عن النص الحواري أن التسجيل بلهجتها الخاصة تجربة جديدة عليها، حيث قدمت معظم المشاريع السابقة التي شاركت فيها باللغة العربية الفصحى. وأضافت أن شمولية النص الحواري جعلتها تشعر بالقرب من الشخصية التي تجسدها.

ويعد الفيلم أحد أفلام المخرج مالكولم دي لي، وفيه يخوض جيمز وعائلته مغامرة ملحمية برفقة شخصيات لوني تونز الخالدة، باغجز باني ولولا باني، وغيرهم من الشخصيات الأيقونية، مارفن ذا مارتن، وفوغورن ليغورن وبوركي بيغ، وتويتي، وسيلفستر، وغوسامر، ورود رنر، ووايل إي. كايوتي، وغراني، ويوسيميتي سام، وتاز، وإلمر فاد، ودافي داك بالتأكيد.

‎يدمج الفيلم بين المشاهد الحقيقية والرسومات المتحركة، حيث يقع جيمز وطفله الصغير دوم في فخ فضاء رقمي من صنع ذكاء اصطناعي شرير. ويتعيّن على جيمز الرجوع بطفله إلى المنزل بأمان بمساعدة باغجز باني ولولا باني، وفريق شخصيات لوني تونز بالكامل، لتحقيق الفوز على أبطال الذكاء الاصطناعي الرقميين في الملعب: قائمة من نجوم كرة السلة المحترفين المعززين بقدرات خيالية. إنها رحلة تحولية خيالية مفعمة بالإثارة والفكاهة، حيث تسلط الضوء على أهمية العائلة وقوة الإيمان بالذات.