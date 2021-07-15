إجراء 16710 عمليات جراحية مستشفى كفر الشيخ العام خلال 6 أشهر

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم الخميس، أن مستشفى كفر الشيخ العام قد قامت خلال النصف الأول من العام الجاري من 1 يناير 2021م وحتى 30 يونيه 2021م بإجراء 16710 عمليات جراحية تنوعت بين عمليات ذات مهارة خاصة وعمليات كبرى وصغرى ومتوسطة حيث تم إجراء 238 عملية جراحية ذات مهارة خاصة و1335 عملية جراحية كبرى و1153 عملية متوسطة و1059 عملية جراحية صغرى، وتم إجراء 1041 جراحة بالعيادات الخارجية و11884 جراحة بقسم الاستقبال.

وأضافت سلام، أن المستشفى قامت بعمل 67182 فحص بالأشعة حيث قامت بعمل 2993 فحص بالرنين المغناطيسي و276 فحص بجهاز C arm و230 فحص دوبلر و1516 فحص إيكو و14671 رسم قلب و366 قسطرة و13004 أشعة مقطعية و246 فحص منظار و6376 فحص موجات فوق صوتية و27404 أشعات عادية.

وتابعت الدكتورة سوسن سلام، أن المستشفى تقوم بتقديم العديد من الخدمات الصحية للمواطن وبها العديد من الأقسام مثل جراحة المخ والأعصاب والطب النفسي والعلاج الطبيعي وغيرها من الأقسام، وأكدت أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة وبها أطقم طبية على درجة عالية من التأهيل العلمي للتعامل مع جميع الحالات.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هذا الإنجاز يعد نتيجة مباشرة للتطوير والتحديث المستمر الذي تشهده منظومة الصحة بالمحافظة، مؤكدة أن التطوير لايزال يمضي على قدم وساق في سبيل الوصول إلى خدمة صحية تحوذ رضا المواطن المصري وترقى إلى مستوى تطلعاته في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية بجهود مخلصة من القيادة السياسية والمتمثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي.