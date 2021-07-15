تمهيدا لمبادرة الرقمنة.. انطلاق ورشة التحول الرقمي بمحافظة الإسماعيلية

استقبل المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، لتنفيذ ورشة العمل الخاصة بالتحول الرقمي للمحافظة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، وبتكليف من اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

وجاء ذلك في حضور اللواء مجدى عبد الحميد عناني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والمهندس هيثم فاروق مدير وحدات التحول الرقمي بالجهاز الإداري للدولة، وإبراهيم ولاش مدير العمليات بالتطوير المؤسسي، ورؤساء المراكز والمدن والقرى ونوابهم، ومديري عموم المديريات المحافظة ورؤساء وحدات المتغيرات المكانية.

منظومة التحول الرقمي

وأكد المهندس أحمد عصام أن محافظة الإسماعيلية من محافظات المرحلة الأولى في تطبيق منظومة التحول الرقمي حيث إنه تم إنشاء البنية التحتية للمحافظة وجارى العمل بالبنية الخاصة بالوحدات المحلية.

محاور الورشة

وتناولت الورشة شرح لعدة مفاهيم مختلفة منها الذكاء الاصطناعي والفرق بين الميكنة والتحول الرقمي.

وبدأت الورشة بتناول فترة ما قبل جائحة كورونا وبعد الجائحة حيث إن المفاهيم الدولية والمعتقدات تم تغييرها بالكامل بعد الجائحة من تغيير نمط سلوك الفرد فى العمل واستبداله بالعمل الإلكتروني وكذلك نشر ثقافة الرقمنة والتعليم عن بعد ووفقا لاحتياجات الإنسان والتي أصبح الإنترنت من الاحتياجات الأساسية للإنسان، ولذلك أطلقت وزارة الاتصالات العديد من المبادرات منها حماية الشباب من مخاطر الإنترنت والتواجد الآمن على صفحات الإنترنت ومبادرة حياة كريمة بلا أمية رقمية ومبادرة المسئول الحكومي المتميز ومبادرة التعلم عن بعد ومبادرة تمكين الشباب للعمل المهني الحر.

وأشارت نائبة وزير الاتصالات إلى ضرورة تدعيم التحول الرقمي للجهاز الإداري للدولة وذلك لتقديم خدمة متميزة للمواطن بكل كفاءة وتسريع وتيرة العمل بالمراكز والمدن والقرى حيث إن المواطن عن طريق التحول الرقمي يستطيع الحصول على الخدمة عن طريق القنوات الشرعية لتقديم الخدمة وهى (التوجه المباشر لمكان تلقيه الخدمة، أو الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية والدفع أونلاين، أو البريد المصري الذى يجرى حاليا تطويره، أو شركات القطاع الخاص المرخصة لذلك، أو عن طريق الاتصال بالكول سنتر والدفع عند الاستلام).

تدريب الموظفين

وأضافت أن الدولة تسعى لتدريب الموظفين و موظفي مراكز التكنولوجيا والقائمين على التحول الرقمي وإمدادهم بقاعدة بيانات واستغلال كافة الموارد وتدعيم البنية التحتية وذلك لتطبيق التحول الرقمي للمحافظة.

وأشادت بوحدة الرصد ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تم إنشائها بمديرية أمن الإسماعيلية وما شهدته من طفرة تكنولوجية تستحق التقدير.