الطاولة والكوتشينة تقى كبار السن من أمراض الخرف والزهايمر

أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الحفاظ على نشاط العقل قد يؤدي في وقت لاحق من الحياة إلى تأخير ظهور مرض الزهايمر لمدة تصل إلى 5 سنوات، ويشمل ذلك لعب ألعاب الطاولة والورق وحل الألغاز وقراءة الرسائل وكتابتها.

وسألت الدراسة التي أجراها المركز الطبي بجامعة راش في شيكاجو ما يقرب من 2000 من كبار السن عن المدة التي أمضوها في القيام بهذه الأنشطة وأنشطة مماثلة في العام السابق.

ومن بين أولئك الذين أصيبوا بالخرف الأشخاص الذين أمضوا معظم الوقت في الحفاظ على نشاط عقولهم وصلوا للمرض في سن 93 عاما في المتوسط.

ووجد أن الأشخاص الذين أمضوا وقتًا أقل في الأنشطة التي تتطلب جهدًا عقليًا لديهم مرض الزهايمر بمتوسط ​​عمر 88 - قبل خمس سنوات.

قال البروفيسور روبرت ويلسون، المؤلف الرئيسي للدراسة من المركز الطبي بجامعة راش في شيكاجو: «الخبر السار هو أنه لم يفت الأوان أبدًا للبدء في القيام بأنواع الأنشطة غير المكلفة التي يمكن الوصول إليها والتي نظرنا إليها في دراستنا».

وتابع: «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه قد يكون من المفيد البدء في القيام بهذه الأشياء، حتى في الثمانينيات من العمر، لتأخير ظهور خرف ألزهايمر».

وأجرت الدراسة التي نُشرت في مجلة Neurology، على 1903 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 53 و100.

وجه العلماء أسئلة حول مقدار الوقت الذي يقضونه في القراءة كل يوم، ثم ستة أسئلة أخرى حول مدى نشاطهم في الحفاظ على عقولهم.

وفي العام الماضي، أبلغ المتطوعون عن عدد المرات التي زاروا فيها مكتبة، وقراءة الصحف والمجلات والكتب، والرسائل المكتوبة، ولعبوا الألعاب أو الألغاز.

ومن الأمثلة الشائعة الكلمات المتقاطعة والشطرنج وألعاب الورق.

نظر الباحثون في هذه الأنشطة التي تنطوي على تحديات عقلية، حيث يُعتقد أنها تقوي الروابط في الدماغ، مما يجعل الناس أقل عرضة للإصابة بالخرف.