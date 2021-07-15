الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الطاولة والكوتشينة تقى كبار السن من أمراض الخرف والزهايمر

الطاولة
الطاولة

أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الحفاظ على نشاط العقل قد يؤدي في وقت لاحق من الحياة إلى تأخير ظهور مرض الزهايمر لمدة تصل إلى 5 سنوات، ويشمل ذلك لعب ألعاب الطاولة والورق وحل الألغاز وقراءة الرسائل وكتابتها.

وسألت الدراسة التي أجراها المركز الطبي بجامعة راش في شيكاجو ما يقرب من 2000 من كبار السن عن المدة التي أمضوها في القيام بهذه الأنشطة وأنشطة مماثلة في العام السابق.

ومن بين أولئك الذين أصيبوا بالخرف الأشخاص الذين أمضوا معظم الوقت في الحفاظ على نشاط عقولهم وصلوا للمرض في سن 93 عاما في المتوسط.

ووجد أن الأشخاص الذين أمضوا وقتًا أقل في الأنشطة التي تتطلب جهدًا عقليًا لديهم مرض الزهايمر بمتوسط ​​عمر 88 - قبل خمس سنوات.

قال البروفيسور روبرت ويلسون، المؤلف الرئيسي للدراسة من المركز الطبي بجامعة راش في شيكاجو: «الخبر السار هو أنه لم يفت الأوان أبدًا للبدء في القيام بأنواع الأنشطة غير المكلفة التي يمكن الوصول إليها والتي نظرنا إليها في دراستنا».

وتابع: «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه قد يكون من المفيد البدء في القيام بهذه الأشياء، حتى في الثمانينيات من العمر، لتأخير ظهور خرف ألزهايمر».

وأجرت الدراسة التي نُشرت في مجلة Neurology، على 1903 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 53 و100.

وجه العلماء أسئلة حول مقدار الوقت الذي يقضونه في القراءة كل يوم، ثم ستة أسئلة أخرى حول مدى نشاطهم في الحفاظ على عقولهم.
وفي العام الماضي، أبلغ المتطوعون عن عدد المرات التي زاروا فيها مكتبة، وقراءة الصحف والمجلات والكتب، والرسائل المكتوبة، ولعبوا الألعاب أو الألغاز.

ومن الأمثلة الشائعة الكلمات المتقاطعة والشطرنج وألعاب الورق.

نظر الباحثون في هذه الأنشطة التي تنطوي على تحديات عقلية، حيث يُعتقد أنها تقوي الروابط في الدماغ، مما يجعل الناس أقل عرضة للإصابة بالخرف.

زهايمر خرف كبار السن أوراق طاولة كلمات متقاطعة دراسة جامعة شيكاجو

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

«الصحة»: لقاح كورونا متاح لجميع الفئات فوق 18 عامًا

ارتفاع الحرارة ورطوبة شديدة.. تفاصيل طقس الجمعة

تفاصيل قرار إلغاء منع تصرف علاء وجمال مبارك في أموالهما

ماجد الكدواني ساخرا من أزمة حلا شيحة: «تامر احنا اتفقنا نمثل بس»

الرئيس السيسى: هدفنا فى «حياة كريمة» تطوير كافة جوانب الحياة فى الريف

من محمد رمضان لتامر حسنى.. أزمات حلا شيحة مع الفنانين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى