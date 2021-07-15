جامعة طنطا تنظم قافلة طبية كبرى بقرية سنباط

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية كبرى بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الجامعة فى إطار دورها الرائد فى خدمة المجتمع تحرص على تنظيم قوافل طبية تستهدف القرى الأكثر احتياجا فى المحافظة لخدمة المرضى، وذلك تنفيذاً للمبادرات الرئاسية في القطاع الصحي والتي تستهدف حماية صحة المصريين وتساهم في استراتيجية بناء الإنسان، حيث تقدم القوافل خدمات طبية متميزة للمرضى وتقوم بصرف الدواء اللازم بالمجان.

‏من جانبه قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ‏أن القافلة الطبية لجامعة طنطا بقرية سنباط استقبلت اليوم 1099 حالة فى مختلف التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف عليها وصرف العلاج بالمجان، ‏موضحا أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي يتم تحويلها مباشرة ‏إلى مستشفيات طنطا الجامعية لتلقي العلاج اللازم بالمجان.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أنه فى اطار حرص الجامعة علي رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة نظمت إدارة التربية العسكرية بالجامعة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدة زيارات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة لغرس القيم الوطنية، ورفع روح الولاء والانتماء لدي طلابها والارتقاء بمستوي الوعي لديهم.

أضاف نائب رئيس الجامعة أن الزيارة شارك فيها 27 طالبا وطالبة حيث قاموا بزيارة الجناح العسكري بالمعرض والاستماع الى شرح حول التاريخ العسكري المصري العريق ونبذه عن المناورات والفاعليات التي تقوم بها القوات المسلحة، والمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها، كما اطلع الطلاب على الإصدارات الخاصة بالقوات المسلحة لنشر العلوم والمعرفة، والمجلدات التي تضم معارك الجيش المصري فى العصر القديم وعقب الفتح الإسلامي وفى العصر الحديث وقصص بطولات ضباط وأفراد القوات المسلحة على مر العصور، بالإضافة إلى إصدارات للتعريف بحروب الجيل الرابع والحروب غير النمطية، فضلًا عن إصدارات إدارة الشئون المعنوية المطبوعة والمرئية والمسموعة.

وأشار إلى حرص طلاب الجامعة خلال الزيارة على الاطلاع على الدورات التدريبية التي يقدمها معهد القوات المسلحة للغات وإدارة نظم المعلومات، وإصدارات إدارة الخدمات الطبية التي تصدرها فى مختلف المجالات الطبية المتخصصة والنشرات العلمية.