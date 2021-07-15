بـ 6 سيارات أودي.. المصرية للاتصالات WE تشعل صيف 2021 بحملتها الإعلانية الجديدة

أطلقت اليوم الشركة المصرية للاتصالات WE حملتها الإعلانية الجديدة لصيف 2021 تحت عنوان "وي براحتك الصيف ده"، وأشعلت الحملة الجديدة، التي يقوم ببطولتها هذا العام أفراد عائلة "داش"، مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن مفاجآت وجوائز رائعة تتضمن 6 سيارات أودي Q2 S line للعملاء، بخلاف الهدايا والمفاجآت الأخرى التي تصل إلى 50 ضعف الشحنة عند شحن الرصيد خلال هذا الصيف.

وتقدم "وي" الهدايا هذا الصيف للأفراد والمجموعات المكونة من فردين أو ثلاثة أفرد، حيث يفوز بالسيارة الأولى صاحب أكبر عمليات شحن من فئة الأفراد، ويتم تقديم سيارتين لأول مجموعة مكونة من فردين حققت أكبر عمليات شحن، وثلاثة سيارات لأول مجموعة مكونة من ثلاث أفرد حققت أكبر عمليات شحن خلال المدة المحددة للعرض.

كذلك يمكن للعملاء من الأفراد والمجموعات الحصول على ما يصل إلى 50 ضعف الشحنة عن شحن الرصيد هذا الصيف، حيث يحصل الأفراد على 30 ضعف الشحنة، ويحصل الفرد داخل المجموعة المكونة من فردين على 30 ضعف الشحنة بالإضافة إلى 10 أضعاف الشحنة للفرد الأخر بالمجموعة بإجمالي 40 ضعف الشحنة، كما يحصل الفرد داخل المجموعة المكونة من ثلاثة أفراد على 30 ضعف الشحنة بالإضافة إلى 10 أضعاف الشحنة لكل من الفردين الأخرين بالمجموعة بإجمالي 50 ضعف الشحنة.

ويمكن للعملاء الاشتراك في هذه المسابقة عبر طلب كود(*501#) قبل عملية الشحن، كما يمكنهم إنشاء المجموعات المكونة من فردين أو ثلاثة من خلال طلب الكود(*998#) .

كانت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر قد أعلنت عن ، عن إطلاق خدمة "WE Access" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير أعمالهم وتعزيز عملية التحول الرقمي، وذلك من خلال مساعدة الشركات على ربط مواقع المكاتب والفروع بسهولة وبأعلى درجات التحكم وتأمين البيانات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تحليل البيانات التي تساعد بشكل كبير في دعم الأعمال التسويقية وتطويرها.

وتقدم الخدمة الجديدة حلولًا تقنية شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر تأمينًا إضافيًا للبيانات من خلال توفير شبكة لاسلكية ذكية خاصة (SMART Wi-Fi) للموظفين وشبكة عامة للزائرين، كما تمنح الشركات القدرة على إدارة أكثر من 250 شخص على كل نقطة اتصال مع إمكانية توفير الألاف من نقاط الاتصال، وبالإضافة لذلك تقدم الخدمة تقارير دقيقة مفصلة تسمح باتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وتعطي الشركة القدرة على التفاعل مع العملاء وفهم اتجاهاتهم السلوكية بما يساهم في زيادة الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.

جدير بالذكر أنه يتم دعم WE Access من خلال الجيل التالي من جدار الحماية من سيسكو-ميراكي، بما يوفر الحماية ضد المحتوى الضار مع الحفاظ على معدل الإنتاجية والامتثال لمتطلبات الأعمال والمتطلبات التنظيمية المعمول بها. حيث تعمل تقنية VPN التلقائية على ربط الفروع بأمان من خلال لوحة معلومات سهلة الاستخدام.

وقد صرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة قائلًا: "سعداء بهذا التعاون مع شركة سيسكو-ميراكي والذي يأتي تأكيدًا على حرصنا الدائم على تطوير خدماتنا وتلبية متطلبات عملائنا المتطورة، وسعينا المستمر نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في جميع القطاعات."