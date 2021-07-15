الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

صورة محافظ الوادي
صورة محافظ الوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المرافق لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشدداََ على تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية للتعامل مع أي طوارئ خلال أيام العيد.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بذات الضوابط المقررة لأداء الصلاة، موجهاََ بمراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وفي نفس السياق شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عبر الفيديو كونفرانس اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة. 

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء المحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على مصر والشعب المصري بالخير والرخاء. 

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تكثيف الاستعدادات التي تجريها المحافظات لاستقبال عيد الأضحى؛ بحيث يتم تفعيل غرف العمليات بالمحافظات، وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية للعمل على مدار الساعة، وذلك لمواجهة الأحداث الطارئة، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي حدث، فضلا عن التنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الصدد، مع التشديد على تواجد القيادات التنفيذية للمحافظة في مواقع الأحداث على الفور.

قرر محافظ الوادي الجديد درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك تفعيل غرف العمليات طوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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