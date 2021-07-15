العراق: مقتل عنصرين من تنظيم «داعش» وإصابة آخر فى كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي وإصابة آخر خلال عملية مشتركة مع وكالة الاستخبارات في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه "وفقا لمعلومات استخبارية مؤكدة عن تواجد عدد من العناصر الإرهابية ضمن قاطع "الرشاد" في وادي كرحة غازان بكركوك، يحاولون استهداف المواطنين والقطاعات الأمنية، نفذت قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية عملية أمنية استباقية مباغتة في واجب دهم وتفتيش".

وأضافت أن "القطاعات المنفذة للواجب تمكنت من قتل عنصرين من بقايا تنظيم "داعش" الإرهابية، أحدهما ما يسمى آمر مفرزة عسكرية في داعش المكنى "أبوخطاب"، وإصابة آخر ما زال البحث جاريا عنه في كركوك.

في سياق متصل، أعلنت دائرة صحة النجف العراقية، اليوم الخميس، القبض على شخص يحمل مواد حارقة داخل مستشفى الفرات الأوسط فى الكوفة.

وقالت الدائرة، فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه تم القبض على شخص من مواليد 2005، يحمل مواد حارقة داخل المستشفى .

وأضافت أنه "تم تسليم الشخص للقوات الأمنية لإكمال التحقيقات معه".

من جهته، أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، فى تصريح للوكالة العراقية، بأن" قوة أمنية أحبطت عملية إحراق مستشفى الفرات الأوسط التعليمي بقضاء الكوفة جنوبي النجف"، مبينا أن "الأجهزة اعتقلت الجاني وهو حدث كان بحوزته كيس أسود اللون بداخله أعواد الكبريت، حيث اعترف بأنه تم إرساله من قبل أحد الأشخاص لغرض إحراقها داخل المستشفى".

وأكد المصدر أن "الحدث تم نقله لمركز الشرطة لإكمال إجراءات التحقيق معه".

يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية أعلنت، أمس الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في أحد أقسام العزل بمستشفى الحسين، في الناصرية بمحافظة ذي قار، بلغت 60 شخصا، بينهم 21 جثة مجهولة الهوية.