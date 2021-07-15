محافظ شمال سيناء: تسليم المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديد للأهالى يناير المقبل

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اهتمام القيادة السياسية بأهالي شمال سيناء عامة، ورفح بصفة خاصة، ونقل المحافظ إلى أهالي رفح المقيمين فى محافظة الإسماعيلية (أثناء لقائه بهم اليوم بالإسماعيلية) تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهنئته لهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن لقاءه بأهالي رفح يأتي فى إطار حرص الرئيس وتوجيهاته للمسئولين بالحوار المجتمعي واستمرار التواصل مع المواطنين.

وأعلن عن حرص الرئيس على سرعة الانتهاء من مدينة رفح الجديدة التي تقع بالقرب من قرية الوفاق، وتتكون فى مجملها من 626 عمارة سكنية.

وبشر المحافظ أهالي رفح بأنه تم الانتهاء من 84 عمارة كمرحلة عاجلة فى رفح الجديدة عبارة عن دور أرضى و3 طوابق علوية لكل عمارة بإجمالي 1344 وحدة سكنية، مجاورة سكنية تضم 200 بيت بدوي ومنطقة خدمات مركزية لتسليمها كمرحلة أولى فى أول يناير القادم، منوهًا الى أن الأولوية لأبناء رفح من المقيمين فى تجمعات خارج المحافظة.

وأضاف أن توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من إقامة رفح الجديدة وتسليمها للمستفيدين.

وأعلن المحافظ أنه سيتم دعم الأنشطة الخاصة بأهالي رفح وفى مقدمتها: الزراعة وباقي الأنشطة التي تتميز بها، علاوة على توفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة لهم، كما أعلن عن وجود 11 تجمعًا تنمويًا فى منطقة وسط سيناء منها.

واستعرض المحافظ عمليات صرف التعويضات لأهالي رفح حيث طمأن الأهالي بانتظام آلية الصرف للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني، بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة، وأنه جار الإعداد لصرف التعويضات المقررة لأهالي منطقتي دوران التنك وأبوشنار، مطالبا المواطنين بسرعة تقديم المستندات لمجلس مدينة رفح.

وأشار لتخصيص 5 أماكن في مدرسة التمريض لأبناء الشهداء من أهالي رفح، كما تم التنسيق مع كلية الطب بجامعة قناة السويس لإعفاء أهالي رفح من أي رسوم خاصة بالعلاج في المستشفى الجامعي بالإسماعيلية.

لقاء محافظ شمال سيناء بأهل رفح

لقاء محافظ شمال سيناء بأهل رفح

لقاء محافظ شمال سيناء بأهل رفح

لقاء محافظ شمال سيناء بأهل رفح

لقاء محافظ شمال سيناء بأهل رفح

لقاء محافظ شمال سيناء بأهل رفح