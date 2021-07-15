الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لتوفير لبن خالِ من الملوثات.. لجان للمرور على مراكز تجميع الألبان بكفر الشيخ

مرور اللجنة
مرور اللجنة

قامت لجنة مشتركة من الطب البيطري والزراعة وصحة الحيوان بكفر الشيخ، بالمرور على مراكز تجميع الألبان المرخصة بدائرة مركز بيلا، للاطمئنان على سير العمل.

ويأتي ذلك إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان علي مستوى الجمهورية، من أجل زيادة إنتاج مصر من الألبان ومشتقاته وتوفير لبن عال الجودة خال من الملوثات والشوائب، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت اللجنة المشكلة تحت إشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور محمد الجوهري، مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمحافظة، والدكتور علاء البنا، مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمحافظة.

وضمت في عضويتها المهندس هاني يحيي، بالإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة، والدكتورة جيهان إبراهيم، والدكتورة نهاد الدسوقي، الباحثتان بمعهد بحوث صحة الحيوان، والدكتور رامي سلامة رئيس الصحه العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة بيلا البيطرية، والمهندس علي عبدالمنعم رئيس قسم الإنتاح الحيواني بإدارة بيلا الزراعية، بإشراف ومتابعة جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور محمد المهدي، مدير إدارة الطب البيطري ببيلا.

تفقدت اللجنة مركز تجميع الألبان المرخص بعزبة عرب يعقوب التابعة للوحدة المحلية بقرية إبشان، وتم المرور علي كافة الأجهزة والمعدات المتطورة بالمركز، مع متابعة انتظام العمل داخل المركز، وتم تقديم الخدمات والتوعية بكافة المستجدات المتعلقة بالإنتاج الحيواني.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك المركزي، أطلقت مبادرة تطوير جميع مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، ضمن الرؤية العامة للدولة لحماية صحة المصريين من خلال الرفع من معايير سلامة الغذاء.

وقامت الدولة بتشجيع إقامة تلك المراكز، من خلال توفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي، عن طريق منحهم قروض ميسرة لشراء أحدث الأجهزة ومستلزمات المعامل وتطوير البنية التحتية لها.

وتهدف المبادرة الحفاظ على صحة وسلامة المصريين من خلال تقديم كوب لبن سليم وآمن ومنتجات ألبان صحية، لتواكب المعايير الدولية وتنظيم عملية نقل وتداول الألبان غير الصحية، وكذلك زيادة الإنتاجية ومعدلات الأرباح لأصحاب تلك المراكز.

بيلا ملوثات كفر الشيخ لجنة الالبان

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

تفاصيل قرار إلغاء منع تصرف علاء وجمال مبارك في أموالهما

من محمد رمضان لتامر حسنى.. أزمات حلا شيحة مع الفنانين

الرئيس السيسى: هدفنا فى «حياة كريمة» تطوير كافة جوانب الحياة فى الريف

ارتفاع الحرارة ورطوبة شديدة.. تفاصيل طقس الجمعة

مياه نظيفة ومدارس.. كيف غيرت «حياة كريمة» البنية التحتية فى المحافظات؟

لطلاب «الثانوية» .. أهم أسئلة منهج الكيمياء قبل امتحان السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله