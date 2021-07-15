الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

المستشار الأكاديمي للمفتى يوضح الحكم الشرعى فى بيع الشعر

الدكتور مجدى عاشور
الدكتور مجدى عاشور

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، على تساءل إحدى السيدات حول هل يجوز بيع شعرها قائلا: إن الله تعالى خلق الإنسان مكرمًا فجعله نفسيًا غير مبذول للبيع أو الشراء، ولذا قرر الفقهاء حرمة استعماله والانتفاع به بعد انفصاله، فضلًا عن عدم تحقق شرط من شروط البيع الصحيح وهو ملكية البائع لما يبيع، فشعر الإنسان ليس ملكًا له شرعًا.

وأضاف في رده على السؤال الذي ورد إليه عبر برنامج "دقيقة فقهية" المذاع على قناة الناس، أن التعامل في شعر الآدمى بيعًا وشراًء حرام شرعًا، سواء في ذلك المقصوص عن رأسه أو المتساقط عنه، لأنه لا يؤذن له شرعًا في بيعه ولا أن يُعاوض عليه، فإن باعه كان بيعه داخًلا في بيع ما لا يملك وهو منهى عنه. 

طرق التواصل مع دار الإفتاء

يذكر أن دار الإفتاء، حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها: من الموبايل أو الأرضي "107" مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي "0020225970400" من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تقوم ببث مباشر دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفء علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها.

هل يجوز بيع شعري حكم الشعر في بيع الشعر الدكتور مجدي عاشور جناح دار الإفتاء فضيلة مفتي الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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