الحكم عامًا لمنتج «خمس نجوم» لصالح مصطفى قمر

أصدرت اليوم محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين البدوي حكمًا في الجنحة رقم 8255 لسنة 2021 جنح الدقي بحبس مدير شركة "ميديا لايف" للإنتاج الفني والتوزيع سنة وكفالة ألف جنيه لصالح الفنان مصطفى قمر .

وكانت قد تعاقدت الشركة المذكورة مع الفنان مصطفى قمر على تقديم برنامج "خمس نجوم" الذي أذيع في شهر رمضان الماضي على شاشة "MBC مصر" لكن الشركة لم تتعامل مع الفنان بالشكل الذي يليق به وبمكانته الفنية حيث قد نص في بنود العقد على إلتزام الشركة بتصدر الفنان مصطفي قمر الدعاية والإعلانات للبرنامج، لكن الشركة خالفت ذلك.

وبعدها أتخذ الفنان مصطفى قمر أولى إجراءته القانونية بتحصله على حكم بحبس مدير الشركة وجاري إتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ للفنان حقوقه تجاه الشركة وتعوضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء مخالفة الشركة إلتزامها معه.

ومن جانبه قال المستشار ياسر قنطوش محامي الفنان مصطفى قمر، أن هذا الحكم أولى الخطوات القانونية وسيتبعها عدة إجراءات قانونية لاحقًا ضد هذه الشركة حفاظًا على حقوق الفنان مصطفى قمر.

من جهة أخرى، احتفل مصطفى قمر بزفاف ابنه إياد، خلال الفترة الماضية بحضور عدد كبير من نجوم الفن، جاء في مقدمتهم الفنان إيهاب توفيق، وآخرين الذين قدموا باقة من أغاني التسعيات التي أعادت إلى الأذهان نوستالجيا الموسيقى التي بدأت وقتها وكان لها طابع فريد.

آخر أعمال مصطفى قمر الفنية

وشهد العام الجاري عودة الفنان مصطفى قمر بمسلسل "فارس بلا جواز" بعد فترة غياب وصلت إلى 11 عاما منذ أن قدم الفيلم السينمائي "فين قلبي" في عام 2017 مع كل من الفنانة يسرا اللوزي وشيري عادل وحقق وقتها نجاحا كبيرا، حيث كانت مشاركاته التمثيلية خلال السنوات الماضية بظهوره كضيف شرف في عدد من الأعمال الفنية، ولكنه لم يقدم عملًا كاملًا من بطولته، كما شهد المسلسل عددًا من الأغنيات بصوته ضمن أحداث العمل.

مسلسل "فارس بلا جواز" من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، ويقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، بجانب نخبة من النجوم كضيوف شرف، منهم صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، ومن النجمات بشرى، داليا البحيري، هيدي كرم، ويزو، هنادي مهنا، وعايشة عثمان، وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير خلال عرضه بموسم رمضان الماضي