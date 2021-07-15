الخميس 15 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استمرارا للجسر الجوى.. مصر ترسل طائرة مساعدات طبية جديدة إلى تونس

مساعدات طبية إلى
مساعدات طبية إلى تونس

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق، لاستخدامها فى مواجهة الأزمة الصحية التي تمر بها تونس.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، باستمرار جسر المساعدات الجوي بين مصر وتونس لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التى يمر بها الأشقاء فى تونس.

ويعبر جسر المساعدات الجوى بين مصر وتونس عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.

مساعدات طبية إلى تونس

مساعدات طبية إلى تونس
مساعدات طبية إلى تونس
مساعدات طبية إلى تونس
مساعدات طبية إلى تونس
مساعدات طبية إلى تونس
مساعدات طبية إلى تونس
مساعدات طبية إلى تونس
مساعدات طبية إلى تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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