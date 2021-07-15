الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاتحاد العربي للتطوير: مبادرة التمويل العقاري تدعم الاستثمار في الملاذات الآمنة

المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي ومستشار للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري لم تدعم فقط محدودي ومتوسطى الدخل في إيجاد مسكن ملائم ولكنها دعمت أيضاً الاستثمار في أحد الملاذات الآمنة التي تعتبر الأفضل للاستثمار في تلك المرحلة.

وأوضح عبد الوهاب، أن المبادرة تساهم بشكل كبير في تنشيط السوق العقاري الذي أصابه الركود بفعل عدة عوامل أهمها جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن كما أنها أثرت على الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع الذي يعتبر إحدى الملاذات الآمنة للمستثمرين في حالة نشاطه، موضحاً أن الركود دفع المستثمرين للتوجه للاستثمار في أسواق أخرى مثل الذهب الذى حقق مكاسب كبيرة بسبب تلك الأزمة.

وأشار مستشار للاتحاد العربي للتطوير والتنمية  التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إلى أن المبادرة ستوجد فرصة لقطاع عريض العملاء المحتملين التى كانت ملائتهم المالية لا تسمح بالحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان المتوسط نتيجة لارتفاع أسعارها وقصر مدة التمويل ولكن مع خفض الفائدة إلى 3% وهى أقل فائدة على الإطلاق بجانب طول فترة التمويل التي تمتد لـ 30 عام سيشجع قطاع كبير للاستفادة من تلك المبادرة التى تعتبر الأولى من نوعها في هذا القطاع.

ولفت محمد عبد الوهاب، إلى أن ذلك سيشجع الكثير من المطورين العقاريين للتوجه لهذا النوع من الإسكان المتوسط بعد أن كان هناك عزوف عن الدخول فيه لارتفاع نسبة المخاطرة كما أنه لا يحقق عائد مجزي على الاستثمار، موضحاً أنها من ناحية أخرى ستنشط القطاع المصرفي.

وأضاف عبد الوهاب، أن المبادرة تدعم قطاع التشييد والبناء بشكل عام وستساعد في توفير فرص عمل جديدة وفرص استثمارية تتعاون فيها الحكومة مع القطاع الخاص ستؤدي إلى إيجاد منتج جديد المواطن المصري في أمس الحاجة إليه في تلك الفترة.

مبادرة التمويل العقاري احدى ملاذات الاستثمار الامن مستشار الاتحاد التنمية العربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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