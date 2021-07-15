الخميس 15 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإعدام شنقا لعامل قتل شقيقته رميا بالرصاص لشكه في سلوكها

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا لقيامه بإطلاق النار على شقيقته وقتلها لشكه في سلوكها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر.

تعود أحداث القضيه إلى يوم ٢٨ يونيو ٢٠٢٠، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بالعثور على جثة “كفايه.ع. م”  ربة منزل، بقرية أبو حزام بنجع حمادي ملقاه أمام منزل أسرتها وبها إصابات بعدة طلقات نارية.

كشفت تحريات اللواء عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، أن مرتكب الحادث “مجدي ع م” شقيق المجني عليها، حيث انتشرت شائعات بسوء سلوك شقيقته وقام بإطلاق النار عليها من بندقية آلية وقتلها ثم فر هاربا. 

وتم إحالة المتهم لمحكمة جنايات نجع حمادي بتهمة القتل العمد، وقضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا.

مفتى الجمهورية إمام منزل مدير ملاكي المجني عليهم الطريق صدر سيارة ملاكي فضيلة المفتي نطق حاد قات الحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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