من محمد رمضان لتامر حسنى.. أزمات حلا شيحة مع الفنانين

انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من تساؤلات الجمهور حول حقيقة اعتزال الفنانة حلا شيحة واستمرارها في حذف عدد من أصدقائها الفنانين من خلال متابعاتها لهم بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث حذفت مؤخرًا بطل فيلمها الجديد "مش أنا" الفنان تامر حسني دون ذكر السبب.

تبرؤها من كليب "بحبك"

كما أثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل بعد هجومها على انتشار كليب يجمعها بالفنان تامر حسني من فيلم “مش أنا” لاحتوائه على مشاهد رومانسية بينهما، لتنشر حلا، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، منشورًا يهاجم فيه الفيلم وتعلن تبرؤها منه، قائلة: "أنا اتفاجئت جدًا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم.. واتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه هيحترم رغبتي".

إلغاء متابعة تامر حسني

قامت الفنانة حلا شيحة بإلغاء متابعة الفنان تامر حسني على موقع تبادل الصور إنستجرام؛ على الرغم من مشاركتهما مؤخرا في فيلم “مش أنا”.

إلغاء متابعة محمد رمضان

قامت الفنانة حلا شيحة بإلغاء متابعة الفنان محمد رمضان على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" ولكنها لم تفصح عن السبب بعد رغم نجاح مسلسل زلزال والذي شارك في السباق الرمضاني.

الهجوم على زملائها

لم يقتصر الأمر على مهاجمة تامر حسني فقط، بل نصحت حلا شيحة زملاءها من الفنانين بالتوبة في أسرع وقت إلى الله، معتبرة أن زملاءها الفنانين بداخلهم فتنة كبيرة ودنيا أغرتهم بكل ما فيه، ما تسبب في غضب شديد داخل أروقة الوسط الفني.

جدير بالذكر كانت الفنانة حلا شيحة نشرت، الأسبوع الماضي، صورًا تجمعها بأطفالها وزوجها الداعية معز مسعود عبر إنستجرام، قائلة: بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم "مش أنا" الحقيقة أنه تم تصويره من أكثر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدًا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلًا بقى (مش أنا) وأتمنى التوفيق لكل زملائي جمعة مباركة.