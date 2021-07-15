الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«بومبا».. محامية صنعت محتوى كوميدي: الناس زهقت من الدراما

بومبا
بومبا

في الآونة الأخيرة، لجأ عدد كبير من المواطنين الذين يمتلكون مواهب مختلفة إلى مواقع التواصل الاجتماعي والعمل من خلاله عبر مجموعة من الفيديوهات التي يتفاعلون فيها مع المواطنين، تجلب الكثير من المشاهدات والتي يكتسبون منها شهرة كبيرة، كان من بين هذه البرامج “التيك توك”، التي برزت من خلاله مواهب كثيرة، بينما أثار جدلا كبيرًا مع فتيات أخريات.

من داخل بيتها وبقاطع فيديوهات قصيرة وكوميدية تبثها على ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، استطاعت المحامية هبة الله محمد، أن تجذب الإنظار إليها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، للحد الذي وصل أن عدد متابعيها على تطبيق تيك توك فقط تخطى حاجز الـ 200 ألف متابع، حيث اطلقت على نفسها اسم "بومبا"، وعلى المحتوى الذي تقدمه "شقاوة بومبا". 

كشفت هبة الله محمد لـ«الدستور» أنها متزوجة وتبلغ من العمر 40 عاما، تخرجت في كلية الحقوق، ومعارفها وأصدقاؤها يطلقون عليها اسم بومبا.

وعلى الرغم من كونها تركت مجال كبير في الحيرة من أمرها حيث اعتقد مشاهديها أنها رجلًا، بينما ظنوا أنها امرأة كبيرة في السن بالفعل وعمرها يتعدى الـ 65، لأنها لا تستخدم أي نوع من المكياج وتحرص على ارتداء نظارة كبيرة للغاية.

وكشفت هبه بأنها لمست تفاعلًا كبيرًا وحبًا من مشاهدي محتواها، وهذا ما يشجعها على الاستمرار بالأمر، ومحاولة مناقشة مشكلات المجتمع المصري بطريقة كوميدية.

سبب اسم بومبا

أما عن السر وراء اسمها كشفت هبه أنها أقدمت على تقديم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا أطلقت على الشخصية التي تجسدها بالفيديوهات التي تقدمها اسم بومبا، وأطلقت على المحتوى الخاص بها اسم شقاوة بومبا.

وأكدت هبه أنها تحاول أن تقوم بطرح المشكلة بطريقة كوميدية، تقول: “الناس زهقت من الدراما، عشان أضحك الناس من وسط كل الهموم والمشاكل المحيطة بيهم دي”.

شخصية المواطنين مصر مواقع التواصل كلية الحقوق

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وائل لطفي

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