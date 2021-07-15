مستشفى السلام ببورسعيد تستقبل 7 آلاف مريض بقسم العلاج الطبيعي خلال عامين

كشفت هيئة الرعاية الصحية، أن مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، أولى المحافظات التي تم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها استقبلت خلال يوم واحد 251 حالة مريض علاج طبيعي.

وأوضحت الهيئة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عدد الحالات التي استقبلها قسم العلاج الطبيعي بمستشفى السلام ببورسعيد وصل إلى 7 آلاف مريض خلال عامين منذ انطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بالمستشفى فقط.

وأشارت إلى أنه يوم بعد يوم يثبت مشروع التأمين الصحي الشامل بأنه مشروع رائد سيحقق طفرة في شكل المنظومة الصحية في مصر.

وكانت قد أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2019، وحتى الآن.

وأوضح بيان إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديدة، تشمل محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة 6 محافظات وهم (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقص، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، وطبقًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لمد مظلة التغطية الصحية التأمينية الشاملة للمواطنين في غضون 10 أعوام، بدلًا من 15عاما، فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تشغيل باقي محافظات المرحلة الأولى بنهاية 2021.

وتابع البيان، تعد محافظة الإسماعيلية هي أول محافظة من محافظات المرحلة الأولى الست لتطبيق المنظومة الجديدة تخطى عدد المسجلين فيها مليون مواطن، وهو رقم قياسي حققته المحافظة، قبل تدشين المنظومة بها في منصف فبراير من العام الجاري.

واستطرد البيان، محافظة جنوب سيناء هي الأعلى بين المحافظات في نسب تسجيل المواطنين حيث بلغت نسبة التسجيل في المحافظة 90% من إجمالي المواطنين بجنوب سيناء، وذلك خلال 20 شهر منذ بدء التسجيل في أكتوبر 2019، وحتى الآن.

وأرجع بيان إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، هذه النسب والأرقام القياسية إلى ثقة المواطنين في المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس سعي المواطنين للحصول على الخدمة الطبية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وهو ما تؤكده أيضًا نسبة رضاء المنتفعين عن المنظومة الجديدة، والتي وصلت لـ 93% عن آداء الخدمة الطبية بمحافظة بورسعيد.

فيما دعا البيان المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات الست السالف ذكرها، أن يتوجهوا للوحدة أو المركز الصحي التابع لهم والأقرب لمحل سكنهم للتسجيل، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تضمن للمواطنين تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع أفراد الأسرة، لافتًا إلى الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل الرقم القومي لأفراد الأسرة وشهادات الميلاد للأطفال «إن وجدوا» أو صورة منهم، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المواطن وبيانات أسرته وفتح الملف العائلي لهم، وبناء عليه يتم متابعة حالة المنتفع والحالة الصحية لأسرته مع طبيب الأسرة، وبعدها يتم تحديد موعد إتمام الفحص الطبي الشامل لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.