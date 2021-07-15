«طلاب طنطا» يواصلون زياراتهم لمعرض الكتاب 2021

أكد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أنه في إطار حرص الجامعة على رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة، نظمت إدارة التربية العسكرية بالجامعة، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عدة زيارات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

أضاف أن الزيارة شارك فيها 27 طالبا وطالبة، حيث قاموا بزيارة الجناح العسكري بالمعرض والاستماع إلى شرح حول التاريخ العسكري المصري العريق، ونبذه عن المناورات والفاعليات التي تقوم بها القوات المسلحة، والمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها.

كما اطلع الطلاب على الإصدارات الخاصة بالقوات المسلحة لنشر العلوم والمعرفة، والمجلدات التي تضم معارك الجيش المصري في العصر القديم، وعقب الفتح الإسلامي وفي العصر الحديث، وقصص بطولات ضباط وأفراد القوات المسلحة على مر العصور، بالإضافة إلى إصدارات للتعريف بحروب الجيل الرابع والحروب غير النمطية، فضلًا عن إصدارات إدارة الشؤون المعنوية المطبوعة والمرئية والمسموعة.

وأكد حرص طلاب الجامعة خلال الزيارة على الاطلاع على الدورات التدريبية التي يقدمها معهد القوات المسلحة للغات، وإدارة نظم المعلومات، وإصدارات إدارة الخدمات الطبية التي تصدرها فى مختلف المجالات الطبية المتخصصة والنشرات العلمية.