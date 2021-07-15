الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«طلاب طنطا» يواصلون زياراتهم لمعرض الكتاب 2021

طلاب طنطا
طلاب طنطا

أكد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أنه في إطار حرص  الجامعة على رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة، نظمت إدارة التربية العسكرية بالجامعة، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عدة زيارات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

أضاف أن الزيارة شارك فيها 27 طالبا وطالبة، حيث قاموا بزيارة الجناح العسكري بالمعرض والاستماع إلى شرح حول التاريخ العسكري المصري العريق، ونبذه عن المناورات والفاعليات التي تقوم بها القوات المسلحة، والمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها.

كما اطلع الطلاب على الإصدارات الخاصة بالقوات المسلحة لنشر العلوم والمعرفة، والمجلدات التي تضم معارك الجيش المصري في العصر القديم، وعقب الفتح الإسلامي وفي العصر الحديث، وقصص بطولات ضباط وأفراد القوات المسلحة على مر العصور، بالإضافة إلى إصدارات للتعريف بحروب الجيل الرابع والحروب غير النمطية، فضلًا عن إصدارات إدارة الشؤون المعنوية المطبوعة والمرئية والمسموعة.

وأكد حرص  طلاب الجامعة خلال الزيارة على الاطلاع على الدورات التدريبية التي يقدمها معهد القوات المسلحة للغات، وإدارة نظم المعلومات، وإصدارات إدارة الخدمات الطبية التي تصدرها فى مختلف المجالات الطبية المتخصصة والنشرات العلمية.

القوات المسلحة شئون التعليم والطلاب مصر مستوى كتاب عرض الجيل معرض القاهره الدولي للكتاب نظم المعلومات مشروع الشعب مشروعات جامعة حروب الجيل الرابع المشروعات لمشروعات القومية الجيل الرابع نبذ ادار الجامع الطبية الزيارة الخدمات الطبية معرض القاهرة القاهرة الدولي معرض القاهرة الدولى المشروعات القومية التربية العسكرية طلاب الجامعة التعاون الشؤون المعنوية الدورات التدريبية الدكتور محمود ذكى مشروعات القومية العصر القديم لدورات التدريبية المشروعات القومية العملاقة والمشروعات القومية مختلف المجالات معرض القاهرة الدولي للكت نائب رئيس الجامعة في مختلف المجالات القاهرة الدولي للكتاب نائب رئيس جامعة العصور نائب رئيس رئيس جامعة طنطا رئيس الجامعة معرض الكتاب جامعة طنطا رئيس جامعة الجيش المصرى

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