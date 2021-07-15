تدريب خدام كاتدرائية القيامة على جهاز مسابقات الكتاب المقدس

نظمت لجنة التربية الدينية المسيحية الكاثوليكية بالإسكندرية، مساء أمس بكاتدرائية القيامة، تدريبًا للخدام على جهاز مسابقات الكتاب المقدس، وذلك ضمن الأنشطة الصيفية للجنة الأسقفية للتعليم المسيحي.

شارك في فعاليات التدريب حوالي 10 خدام ممثلين من كنائس مختلفة بالإسكندرية وكفر الدوار الكاثوليكية ، كما تم توزيع الكتب الخاصة بالمسابقة لبدء تصفيات المسابقات بكل كنيسة على حدى.

يأتي هذا التدريب في إطار حرص الكنيسة الكاثوليكية ولجنة التربية الدينية المسيحية في دعم الخدام روحياً .

في سياق آخر، احتفلت الكنائس المسيحية القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية خلال الأسبوع الجاري بعيد الرسل القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويسبق هذا العيد صوم الرسل وهو من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التي تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ في خدمته.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، الذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

