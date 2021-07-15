الخميس 15 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منع كارثة.. وزير النقل يستدعى الشرطة لسيارة نقل ضبطها على قضبان السكة الحديد

كامل الوزير،
كامل الوزير،

تلاحظ لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، خلال جولته اليوم لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وخلال تفقده أعمال تنفيذ المنازل والمطالع بتقاطع الطريق الدائري بشارع الجزائر قيام إحدى سيارات النقل بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة، ما يعرض حياة العاملين بها والمترددين عليها للخطر.

وخلال سير السيارة بالمخالفة، تصادف قدوم أحد جرارات السكة الحديد من حلوان إلى العباسية، ما كاد أن يتسبب في كارثة محققة، لكن قائد الجرار استطاع إيقافه قبل الاصطدام بالعربة، وتحفظ وزير النقل على السيارة قبل أن يستدعي شرطة قسم البساتين لتحرير محضر بالواقعة التي عرضت حياة السائق والآخرين للخطر، وتسببت في تعطيل حركة مسير القطارات، مشيرًا إلى أن مثل هذه السلوكيات الخاطئة والسلبية تتسبب في إزهاق الأرواح ووقوع الحوادث.

وناشدت وزارة النقل المواطنين اتباع كافة التعليمات المرورية وعدم السير على قضبان السكك الحديدية وعدم الاعتداء على حرم السكة الحديد، لأن ذلك يتسبب في وقوع حوادث تزهق أرواح المواطنين.

وطالب وزير النقل، بسرعة إزالة كل التعديات على حرم السكة الحديد بخط "العباسية-حلوان" خاصة أن هذه التعديات تتسبب في وقوع حوادث وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وكانت قد بدأت هيئة السكة الحديد بتغيير مسار عدد من قطارات الوجه البحري، من أجل أعمال التطوير التي تقوم بها الهيئة من تغيير نظم الإشارات وتطوير المزلقانات.

السكة الحديد القطارات وزير النقل قصبان السكة الحديد عربة تسير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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