الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عمليات الثانوية»: ضبط أكثر من 20 حالة غش في امتحان الجغرافيا

طلاب
طلاب

كشفت مصادر بغرفة العمليات المركزية للثانوية العامة، أن الوزارة ضبطت أكثر من ٢٠ حالة غش اليوم، خلال امتحان الجغرافيا على مستوى المحافظات.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقرير بتفاصيل حالات الغش بعد قليل.

وكان قد أدى أمس 100 ألف و435 طالبا وطالبة (بالشعبة العلمية "رياضيات") امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) من إجمالى 100 ألف و749 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الخامس من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبا وطالبة.

وشدد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على جميع المديريات التعليمية بكافة محافظات الجمهورية بأنه في حالة ضبط أى حالات للغش سواء من داخل اللجان، أو غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يحول الشخص المسؤول عن مكافحة الغش (العصا الإلكترونية) لهذه اللجنة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وحرص الدكتور رضا حجازى على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأشار إلى أنه قد تم استبعاد رئيس لجنة بمحافظة البحيرة نتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.

كما تم استبعاد 2 ملاحظين بإدارة النزهة محافظة القاهرة وذلك نتيجة رصد كاميرات المراقبة لعدم الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجنة على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 9 حالات غش وهم:
- الطالب "ع.ا.م" بإدارة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى الإجابات من خلال الواتس آب.

- الطالب "ا.م.ا" بإدارة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازته عدد 2 تابلت مهكر.

- الطالب "ا.ع.م" بإدارة الدقى بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته قلم بكاميرا، وشريحة وجد عليها صور من الامتحان.

- الطالب "ا.م.ع" بإدارة كوم امبو  بمحافظة اسوان نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى إجابات.

- الطالب "م.ب.ع" بإدارة كوم امبو بمحافظة أسوان نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى الإجابات من خلال التليجرام.

- الطالب "ا.م.ا" بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط تابلت مهكر.

- الطالب "م.ع.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لضبط موبايل بحوزته.

- الطالبة "ه.ا.ف" بإدارة زفتا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تابلت بشريحة خارجية.

- الطالب "م.ى.ا" بإدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط محمول بحوزته، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ويؤدي اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان الجغرافيا بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.

محمول جمهور الثانوية التعليم الفنى على مستوى الجمهورية وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة التربية والتعليم المديريات التعليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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