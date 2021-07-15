طلاب جامعة السويس يشاركون في فعاليات اللقاء القمي للطالب والطالبة المثاليين

شارك طلاب جامعة قناة السويس بفعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوي الجامعات المصرية، الذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وحرص الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس على استقبال المشاركين بالمسابقة قبل توجههم لمحافظة الفيوم، حيث تعقد فعاليات اللقاء القمي، مؤكدا دعمه للطلاب المشاركين.

وأعرب زكي عن ثقته الكبيرة في الطلاب المشاركية في اللقاء القمي، مشيرا إلى أنهم “خير سفراء للجامعة في اللقاءات القمية”، متمنيا لهم مزيد من التميز والتوفيق وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجامعات.



ومن جانبه، قال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن فعاليات اللقاء بدأت بطابور عرض شارك فيه الطلاب الممثلين لكل الجامعات المصرية، صحبه عزف للموسيقي العسكرية.

وأكد الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، أن اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية تحتضنه جامعة الفيوم بمشاركة 20 جامعة مصرية.



ويرافق طلاب جامعة قناة السويس فريق عمل من الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و ممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الإجتماعي.