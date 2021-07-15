تسيير 3 رحلات أسبوعيا بين مطاري دبي وسوهاج بداية من 25 يوليو (خاص)

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوي، عن إطلاق 3 رحلات جوية دولية لأول مرة بين مطاري سوهاج ودبي الدوليين بداية من يوم 25 يوليو الجاري، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة من مختلف دول العالم، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم خلال الوقت الراهن.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار سوهاج الدولي، قد تلقت إخطارا من إحدى شركات الطيران الخاصة الإماراتية والتي تعمل بعدد من المطارات المصرية، يفيد السماح للشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعيا بين مطاري دبي وسوهاج مع نهاية الشهر الجاري عبر طائراتها من طراز بوينج 737/ 800.

وأشارت المصادر اإلى أنه سيتم تسيير تلك الرحلات أيام الثلاثاء والخميس والأحد اعتبارا من 25 يوليو الجاري، حيث ستبلغ قيمة تذكرة الرحلة على درجة الأعمال ذهابا وإيابا من دبي إلى سوهاج من 2900 درهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1500 درهم ما يعادل مبلغ 7500 جنيها مصريا، متوقعا زيادة معدلات التشغيل الركابي بين المطارين "دبى وسوهاج" مع بداية انطلاق الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم تشديد وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الجوية بين دبى وسوهاج، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي" الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، في ظل استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم في الوقت الراهن.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

يذكر أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

فيما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا، حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.