الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد عدوية وبلاك تيما نجوم حفل «حياة كريمة».. الليلة

محمد عدوية
محمد عدوية

علم الدستور، أن حفل الليلة لإطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة"  باستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشهد عدة عروض فنية مميزة تم اختيارها بعناية خلال الفترة الماضية.

وأضافت مصادر مطلعة، أنه تم اختيار الفنان محمد عدوية والفريق الغنائي بلاك تيما من أجل المشاركة في تقديم أغنية معبرة عن المبادرة الرئاسية خلال فعاليات الحفل ومن المقرر تقديمها خلال منتصف الحفل الجديد.

وتعد هذه المرة هي ليست الأولى التي يتواجد فيها الفنان محمد عدوية في أعمال لصالح مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث شارك من قبل بأغنية أطلقها دعما لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، والتي تدعم البسطاء والفئات الأكثر احتياجا.

وركزت الأغنية على أهمية مبادرة “حياة كريمة” لصالح الفئات الأكثر احتياجا، وأن المبادرة تستهدف توفير حياة آدمية ولائقة بالبسطاء ودعمهم لتوفير احتياجاتهم وضمان معيشة كريمة لهم، وأن الدولة تحرص على رعاية هذه الفئات.

كما اختار القائمون على المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة الإعلامية نانسي نور لتقديم الحفل الذي  يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي ةعدد كبير من المسئولين والمشاركين في مبادرة حياة كريمة من كل الأطياف ومن كل المحافظات.

وعلم الدستور، أنه تم الاستقرار خلال الفترة الماضية على أن تكون الإعلامية نانسي نور المذيعة بقناة إكسترا نيوز هي مقدمة الحفل الجديد، نظرا لبراعتها وتألقها الإعلامي خلال الفترة الماضية في عدد من اللقاءات على القناة الإخباراية المصرية الأولى.. ونرصد من هي نانسي نور في نقاط. 

ومن المقرر أن يتواجد الفنان كريم عبد العزيز في حفل اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن فعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من المسئولين، والضيوف والمشاركين في المبادرة الرئاسية التي ستغير وجه مصر والريف المصري للأفضل.

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