4 طرق للتغلب علي الخوف من فشل العلاقات الزوجية

يعد الخوف من أقوي الأسباب التي تفشل العلاقة الزوجية، لكن يجب التغلب علي جو الإرتياب وعدم الأمان لدى الزوجين بحسب موقع “ .yourtango ”

أسباب الخوف

تعد المرأة هي العامل الأول في زيادة الشعور الخوف في العلاقة ، في الغالب تخشى البقاء وحيدة، عندما تراودها مثل هذه المخاوف فإنها تحاول إخفائها وتجاهلها، إلا أن هذه المخاوف تعاودها من حين لأخر وقد تسيطر عليها، فتظن أن زوجها قد يتركها لأي سبب من الأسباب، ولكن مع ضغوطات الحياة لا يستطيع الرجل تحمل هذا الخوف، وفي هذه الحالة يتحول الخوف إلى خلاف عنيف ويتخذ طابع هجومي.

كيف تتعاملين مع الخوف في حياتك الزوجية؟

1- تحديد نوع مخاوفك

يجب أن تحددي سبب الخوف الذي تشعرين به حتي تستطيع التغلب عليه ، خوف من الإنفصال أو من الرفض وغيرها من المخاوف لذلك يجب أن تحددي حتي تستطيعي التعامل مع ذلك الخوف.

2- مصارحة الشريك

بدلاً من مهاجمة شريك حياتك يجب مصارحته بالخوف الذي تشعورين به ، تحدثا بصراحة عن الخوف من فقدان السيطرة على ميزانيتكما على سبيل المثال، بدلاً من الصراخ في وجه بعضكما البعض واتهام بعضكما بالإسراف.

3- الإستماع

يجب أن تستعمي إلي شريك حياتك عندما يتحدث عن الخوف بدون إهانات أو تسفيه، إستخدام عبارات مؤلمة من قبيل "أنت دائم الشعور بالخوف لماذا لا تسترخي وتشعر بالسعادة؟" مثل هذه العبارات إنما تكون وسيلة للهروب من المناقشة الصعبة.

4- تحدثا عن المخاوف لكن لا تطيلا الحديث عنها

إن الحديث عن المخاوف بصراحة بقدر ما هو هام لفهم بعضكما بصورة أفضل إلا أن هذا الحديث يجب أن يتراوح ما بين 10 إلى 20 دقيقة فقط في كل مرة، حتى لا يأخذ أكثر من حجمه.

أضرار الخوف على الصحة

يمكن أن يخلق القلق والتوتر، ويزيد على المدى الطويل من خطر الإصابة بأمراض بدنية، تشمل بعض الأضرار مثل:

- التنفس السريع

- أمراض القلب

- اختلال وظائف المناعة

- مشاكل في الجهاز الهضم.