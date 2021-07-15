الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

4 طرق للتغلب علي الخوف من فشل العلاقات الزوجية

العلاقات الزوجية
العلاقات الزوجية

يعد الخوف من أقوي الأسباب التي تفشل العلاقة الزوجية، لكن يجب التغلب علي جو الإرتياب وعدم الأمان لدى الزوجين بحسب موقع “ .yourtango ” 

 

أسباب الخوف

تعد المرأة هي العامل الأول في زيادة الشعور الخوف في العلاقة ، في الغالب تخشى البقاء وحيدة، عندما تراودها مثل هذه المخاوف فإنها تحاول إخفائها وتجاهلها، إلا أن هذه المخاوف تعاودها من حين لأخر وقد تسيطر عليها، فتظن أن زوجها قد يتركها لأي سبب من الأسباب، ولكن مع ضغوطات الحياة لا يستطيع الرجل تحمل هذا الخوف، وفي هذه الحالة يتحول الخوف إلى خلاف عنيف ويتخذ طابع هجومي.

كيف تتعاملين مع الخوف في حياتك الزوجية؟

 

1- تحديد نوع مخاوفك  

يجب أن تحددي سبب الخوف الذي تشعرين به حتي تستطيع التغلب عليه ، خوف من الإنفصال أو من الرفض وغيرها من المخاوف لذلك يجب أن تحددي حتي تستطيعي التعامل مع ذلك الخوف.

 

2- مصارحة الشريك

 بدلاً من مهاجمة شريك حياتك يجب مصارحته بالخوف الذي تشعورين به ، تحدثا بصراحة عن الخوف من فقدان السيطرة على ميزانيتكما على سبيل المثال، بدلاً من الصراخ في وجه بعضكما البعض واتهام بعضكما بالإسراف.

 

3- الإستماع 

يجب أن تستعمي إلي شريك حياتك عندما يتحدث عن الخوف بدون إهانات أو تسفيه، إستخدام عبارات مؤلمة من قبيل "أنت دائم الشعور بالخوف لماذا لا تسترخي وتشعر بالسعادة؟" مثل هذه العبارات إنما تكون وسيلة للهروب من المناقشة الصعبة.

 

4- تحدثا عن المخاوف لكن لا تطيلا الحديث عنها

إن الحديث عن المخاوف بصراحة بقدر ما هو هام لفهم بعضكما بصورة أفضل إلا أن هذا الحديث يجب أن يتراوح ما بين 10 إلى 20 دقيقة فقط في كل مرة، حتى لا يأخذ أكثر من حجمه. 

 أضرار الخوف على الصحة

يمكن أن يخلق القلق والتوتر، ويزيد على المدى الطويل من خطر الإصابة بأمراض بدنية، تشمل بعض الأضرار مثل:

- التنفس السريع

 - أمراض القلب

- اختلال وظائف المناعة

-  مشاكل في الجهاز الهضم.

الخوف فشل الحياة الزوجية الخوف من الحياة الزوجية العلاقة بين الزوجين الحياة العاطفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

لطلاب «الثانوية» .. أهم أسئلة منهج الكيمياء قبل امتحان السبت

استعدادات مكثفة لتأمين المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»

مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر «أكثر دول العالم أمانًا» (إنفوجراف)

«عمليات الثانوية»: ضبط أكثر من 20 حالة غش في امتحان الجغرافيا

جيولوجي عالمي: ثقل المياه فى سد النهضة سيحرك الفوالق الأرضية ويغرق السودان

بالصور والفيديو.. حريق هائل فى أحد العقارات بميدان الساعة بفيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى