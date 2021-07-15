المفوضية الأوروبية: مشاركة 3 ملايين جرعة لقاح خارج أوروبا

أعلنت المفوضية الأوروبية قبل قليل دعمها لمشاركة أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا مع دول بخارج الاتحاد الأوروبي عبر آلية الحماية المدنية الأوروبية، وقالت إنها ستنسق تسليم وتمويل ما يصل إلى 75% من تكاليف نقل هذه اللقاحات.

وقال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد جانيز لينارتشيتش، عبر بيان نشرته المفوضية الأوروبية على موقعها الإلكتروني، :" إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستواصل دعم جهود التلقيح العالمية، وقد تم بالفعل تسهيل توزيع 3 ملايين جرعة لقاح من خلال آلية الحماية المدنية الأوروبية.

لذا، أشكر جميع البلدان على إظهار تضامنها في تعزيز جهود التطعيم للجميع من أجل التغلب على هذا الوباء العالمي".

وأكد لينارتشيتش أن الاتحاد الأوروبي يدعم حاليًا تقديم عروض التبرع باللقاحات عبر آلية الحماية المدنية الأوروبية؛ وقال إن من بين هذه العروض، ستحصل ألبانيا على 250 ألف جرعة من الدنمارك و30 ألف من لاتفيا؛ وستأخذ البوسنة والهرسك 250 ألف جرعة من الدنمارك، وتونس سوف تتلقى 50 ألفًا و400 جرعة من لاتفيا، وأوكرانيا 500 ألف جرعة من الدنمارك وأكثر من 100 ألف من رومانيا، بالإضافة إلى عروضة مماثلة لبعض البلدان من بينها تايوان ومقدونيا الشمالية وكوسوفو.

وأضاف لينارتشيتش أن الاتحاد الأوروبي دعم منذ بداية الوباء تقديم مساعدات عينية متنوعة؛ حيث قدمت الدول الأعضاء في الاتحاد، عبر آلية الحماية المدنية الأوروبية، ملايين الأقنعة والبدلات الواقية والمطهرات وأنواع الدعم الأخرى مثل سيارات الإسعاف وأجهزة التنفس للمساعدة في مكافحة كورونا في جميع أنحاء العالم.

وحتى الآن، تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 159 مليون جرعة لقاح لدول خارج الاتحاد الأوروبي عبر مبادرة كوفاكس العالمية، وآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي أو بشكل ثنائي.