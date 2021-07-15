محافظ سوهاج: استثمارات «حياة كريمة» بلغت 46.7 مليار جنيه

شهدت محافظة سوهاج في الآونة الأخيرة تطور كبير في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إذ تعد سوهاج من أكبر المحافظات التي كان لها نصيب الأسد من المبادرة، فحظت بالعديد من أوجه التطوير منذ بدايتها.

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بتلك المبادرة بلغت استثماراتها 46.7 مليار جنيه، مؤكدا فرض الرقابة اللازمة على تنفيذ تلك الأعمال والمشروعات والالتزام بمعايير الجودة والبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء منها.

وأضاف محافظ سوهاج انه البدء في أعمال تنفيذ 19 مركز خدمة مواطنين “مجمع خدمات ” ضمن 30 مجمع آخرين بخطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، بواقع مركز بكل وحدة قروية، وذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ سوهاج أن كل مجمع سيضم مركز تكنولوجي، وسجل مدني، وشهر عقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، ووحدة محلية، ووحدة تضامن اجتماعي، مشيرا إلى أن جميع المراكز سيتم إنشاؤها وفقا لنموذج موحد بجميع القرى المستهدفة.

فيما قال أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، إنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 32 مكتب بريد بالقرى المستهدفة بنطاق المحافظة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

كما تم البدء في أعمال تنفيذ 32 مشروع صرف صحي متكامل “شبكات انحدارـ محطات رفع ـ خطوط طرد” بالقرى المستهدفة بنطاق المحافظة.

فيما صرح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن طلاب كلية التربية جامعة سوهاج، نجحوا في محو أمية ٨٥٣ دارسًا، من قرى ومراكز المحافظة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ضمن مبادرة تطوير الريف كريمة، بالقضاء نهائيًا على الأمية بمصر.

وأوضح أن إدارة الجامعة حددت محو أمية ٤ أفراد كشرط أساسي لتخرج طلاب التربية، كما خصصت مكافأة مالية لكل طالب يتمكن من محو أمية شخص، إلى جانب التمتع بخصم 50% من الرسوم الدراسية والمدينة الجامعية.

وفي السياق أكد اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة جارى تنفيذ أعمال مشروع صرف صحى قرية حاجر مشطا بمركز طهطا بتكلفة إجمالية تبلغ ٨٧.٧ مليون جنيه لتخدم ٩٧٢٣ مواطن.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم الانتهاء من استلام موقع محطة الرفع التي تبلغ طاقتها التصميمية ٣٨٩٩٠ متر مكعب لكل يوم وكذلك جارى مد شبكات الانحدار التي تبلغ أطوالها ٩٩١٠ متر وخط الطرد قطر ٧٠٠ ملى متر بطول ٨٠٠٠ متر وأنه بلغت نسبة تنفيذ الأعمال حتى الآن 35% على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر من العام الجارى.