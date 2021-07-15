محافظ الإسكندرية يكرم متدربي «البرنامج الرئاسي» لتأهيل الشباب للقيادة

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، متدربي البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وذلك عقب انتهاء فترة تدريبهم بالمحافظة والتي شملت زيارات ميدانية بجميع إدارات المحافظة والأحياء والجهات التابعة للوقوف على كافة آليات العمل في منظومة التنمية المحلية.

واستمع المحافظ إلى رؤية شباب "البرنامج الرئاسي" ومقترحاتهم والتوصيات التي انتهوا إليها خلال فترة تدريبهم بالإسكندرية، ومدى الإستفادة منها في المحافظة.

وأشاد الشريف بتجربة "البرنامج الرئاسي" أنها من أهم البرامج التي تم إطلقها تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وساهمت في تدريب الشباب وتأهليهم ومن ثم تمكينهم.

وأضاف أنه من ثمار البرنامج الرئاسي بالمحافظة هي تواجد نواب المحافظ ومعاونيه بالديوان العام بالإضافة إلى خريجي البرنامج الذين يعملون في عدد من الجهات المختلفة والذين يساهمون بشكل كبير في التنمية والتطوير الإداري بتلك الجهات.

علي الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرامج التدريبية التي تنفذها وتساهم في إعداد الكوادر اللازمة في المجالات المختلفة ورفع كفاءة العنصر البشري وتنمية مهارات التميز والجودة والتطوير وذلك في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وكان قد أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم ورعاية الشباب وإدخالهم في منظومة الدولة وعلى رأس تلك المبادرات "حياة كريمة" و"سكن كريم" ومبادرة "مشروعك" وغيرها من المبادرات التي ساهمت بشكل كبير في خفض نسبة الهجرة غير الشرعية بمصر.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، مؤتمر "الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط"، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية ويستمر علي مدار يومان الأربعاء والخميس 14-15 يوليو 2021. وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ولفيف من الشخصيات العامة.