«صحة سوهاج»: اغلاق 38 منشأة طبية خاصة بمركز المنشأه

اغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة 38 منشأة طبية خاصة بمركز المنشأة، تم اغلاق 23 عيادة في تخصصات الباطنة والجراحة العامة والأطفال والنساء والتوليد والأسنان والجلدية والجهاز الهضمي والمناظير والعظام، وغلق 12 معمل تحاليل طبية ومركز للأشعة، 2 مركز طبي تخصصي.



من جانبها أكدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم غلق تلك المنشآت لمزاولة النشاط دون ترخيص وبالمخالفة للقانون وكذلك عدم الإلتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوي .



جدير بالذكر أن مديرية الصحة بسوهاج شنت مؤخرا عشرات الحملات في إطار حرص وزارة الصحة والسكان علي صحة وسلامة المواطنين .



وأعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن حصول كلية العلوم على مشروع بحثي ممول من هيئة تمويل العلوم و التكنولوجيا والإبتكار (STDF)، وذلك بتكلفة 202 ألف جنيه، عن "تنفيذ وحدة تحكم المحركات التيار المستمر عديم الفرش Bldc للسيارات الكهربائية ".

وأوضح “عزيز” أن الجامعة تمتلك فريق بحثي متميز من أعضاء هيئة التدريس علي مستوي عالي من الكفاءة والخبرة، إلى جانب إمتلاكها عدد كبير من الأجهزة والمعامل البحثية، الأمر الذي يؤهلها من إيجاد حلول علمية وعملية لأي مشكلات قد تتسبب في عرقلة عجلة التنمية، مشيراً إلي أن تلك الأبحاث العلمية المميزة تخدم الخطة البحثية للجامعة بشكل خاص، وترتبط بشكل وثيق برؤية مصر ٢٠٣٠م، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات.

وأوضحت الباحثة الرئيسية للمشروع الدكتور هبة الله حسين أحمد مدرس مساعد بكلية التكنولوجيا التعليم بقسم الكهرباء، أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحسين أجهزة الطاقة من الجيل الثاني بتطوير بلورات أحادية لأكاسيد الجاليوم ذات المزايا القيمة، وهي فجوة النطاق الكبيرة، وأيضاً المجال الكهربائي الكبير والتكلفة المنخفضة والجودة العالية.

وأضافت الباحثة أن هذا المشروع يقوم بإجراء دراسة مكثفة للبلورات الأحادية لأكاسيد الجاليوم المطعمة لتحسين أداء أجهزة الطاقة الإلكترونية الأقل تكلفة والقابلة للتطبيق تجارياً، وهذا ما ينتظره المجتمع وتشجع عليه القوة السياسية والتطورات التكنولوجية الحديثة .



جدير بالذكر أن الفريق البحثى للمشروع ضم كل من الدكتور خيري فتحي عبد السيد أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائية، الدكتور عادل عبده حسين أستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بجامعة أسيوط.