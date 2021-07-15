العراق تبحث مع وفد أمريكي التحضيرات لجولة الحوار الاستراتيجي

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع منسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك، والوفد المرافق له، التحضيرات لجولة الحوار الاستراتيجي المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس- أن "الكاظمي استقبل، مكغورك والوفد المرافق له، وجرى بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتحضيرات لعقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار البيان إلى أنه "تمت مناقشة آليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق والانتقال الى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يطور العلاقة بين البلدين ويعزز أمن العراق وسيادته، بالإضافة إلى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية، وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة جائحة كورونا".

ولفت إلى أنه جرى أيضا مناقشة الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على حاجة المنطقة إلى تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق المتنامي في هذا المجال.

في سياق آخر.. قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين الهنداوي، إن مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارا بإرسال مراقبين دوليين للانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وقال "الهنداوي"- في تصريح اليوم الأربعاء- إن المجلس يدرس حاليا حيثيات هذا القرار وآلية تطبيقه وتنفيذه، مضيفا أن بلاده في انتظار الخطة الخاصة بقرار مجلس الأمن لتحديد موعد وصول الفريق الأممي الخاص بمراقبة الانتخابات وتوفير الدعم الأمني واللوجستي لهم.

وأشار إلى أن المراقبة ستكون منسجمة مع الآليات البايومترية ومراعاة العدد الوافد ستكون بالدراسة والتنسيق مع مفوضية الانتخابات العراقية.

من جانب آخر، كشف المسئول العراقي، أن العمل دءوب من أجل إنجاز ورقة الاقتراع، لافتا إلى أن الورقة تحتوي على 4 عناصر أساسية تتضمن رقم الاقتراع وهو عبارة عن رقم تمنحه القرعة للمرشح، واسم وصورة المرشح، واللوجو الخاص بالاتحاد، فضلا عن مربع يكون فيه الختم الحراري.