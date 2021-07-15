«الصحة»: فحص مجاني للمتبرعين ببلازما الدم في مراكز التجميع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن كافة المتبرعين ببلازما الدم في مراكز تجميع البلازما في المحافظات سيخضعوا لإجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته قبل عملية التبرع.

وأكدت الوزارة أن المتبرع لا يتحمل أية أعباء مادية حيث يتم تعويضه عن الفترة التي يستغرقها للتبرع، بالإضافة إلى تكاليف الانتقال للمركز.

وأشارت إلى تدشين العمل بـ6 مراكز لتجميع البلازما بـ5 محافظات على مستوى الجمهورية لاستقبال المتبرعين، وهي مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة، والمركز الإقليمى لنقل الدم بمدينة دار السلام، والمركز الإقليمى لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، بالإضافة إلى المركز الإقليمى الإقليمى لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، والمركز الإقليمى لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا خلال العام الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن إطلاق المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أول أمس الثلاثاء، مركز تجميع البلازما بالمركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية، لمتابعة الاستعدادات النهائية للعمل بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت سير عملية التبرع داخل المركز بدءًا من استقبال المتبرع وتسجيل البيانات الشخصية والتاريخ المرضي من خلال منظومة إلكترونية، مرورًا بغرفة الفحص لتوقيع الكشف الطبي على المتبرع وقياس الوظائف الحيوية، لافتًا إلى أن الفريق الطبي يقوم بتعريف المتبرع بجميع المعلومات الخاصة بعملية التبرع والإجابة على جميع استفساراته قبل الإقرار على نموذج الموافقة بالتبرع والحصول على الكود التعريفي.

وقال إن الوزيرة تفقدت غرفة التبرع بالمركز بطاقة استيعابية 16 كرسيا وجهازا لفصل البلازما، مشيدة بتجهيزات المركز وفقًا للمعايير العالمية، كما تفقدت وحدة حفظ أكياس البلازما، حيث يتم تسجيل مواصفات العينة على المنظومة الإلكترونية عن طريق الكود التعريفي، ثم حفظها بثلاجات التبريد والتي تم تجهيزها وفقًا لأعلى مواصفات الجودة بسعة تخزينية 3500 كيس بلازما، بالإضافة إلى تزويدها بنظام تسجيل آلي بنظام (RFID) لمتابعة عملية حفظ ونقل أكياس البلازما، كما تأكدت الوزيرة من توافر وكفاءة عمل خدمات شبكات الإنترنت.