أمل الهاجري تتعاقد على فيلم «هيصة» أول بطولة مطلقة لـ أحمد داوود

تشارك الفنانة الشابة أمل الهاجري في فيلم "هيصة" الذي يستعد المخرج عثمان أبو لبن لبدء تصويره.

ينتمي فيلم “هيصة” لنوعية الأفلام الشعبية ويعبر عن قصة طموح مجموعة من الشباب المصري، وهو تأليف محمد ناير.

فيلم “هيصة” هو بطولة عدد من النجوم الشباب، وأعلن مؤخرا أن الفنان أحمد داوود سيقدم به دور لاعب كرة قدم، ويعتبر الفيلم اختلافًا عن نوعية الأفلام الذي قدمها النجم مسبقًا، فبعد الرومانسي والشعبي والكوميدي والإجرامي والأكشن.

قرر داوود خوض تحدي جديد من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

ويستعد الفنان أحمد داوود بطل الفيلم لبدء تصوير أولى مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "هيصة" منتصف شهر أغسطس المقبل.

ويعد فيلم "هيصة" أولى بطولات أحمد داوود، المطلقة في عالم السينما وذلك بعد تقديمه لأكثر من عمل ناجح خلال الفترة الماضية.

و"هيصة" من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن، ويعقد الفنان جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للفيلم والمؤلف والمخرج، للاستقرار على باقي أبطال الفيلم استعدادًا لتحديد أماكن التصوير المختلفة وبدء التصوير.

آخر أعمال أمل الهاجرى

شاركت أمل الهاجري في مسلسل "هوس" الذي تدور أحداثه عندما تتعرض راما زوجة زياد إلى حادث خطير وتصبح في تعداد الأموات وتدخل في غيبوبة، فيقرر زياد تحويل امرأة ترغب في إجراء عملية تجميل إلى نسخة طبق الأصل من زوجته.

مسلسل “هوس” من بطولة عابد فهد، وهبة طوجي، وكارمن لبس، وغريس قبيلي، ويوسف حداد، ومن إخراج محمد لطفي.

وعرض المسلسل في موسم شهر شهر رمضان الماضى 2021، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور العربي لقصته الشيقة التي تعتمد على الأكشن.