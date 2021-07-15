توبة أم مزايدة؟ حلا شيحة تتبرأ من فيلمها الجديد "مش أنا" (فيديوجراف)

فاجأت الفنانة حلا شيحة الجمهور بالتبرؤ من فيلمها الأخير "مش أنا"، وهو الفيلم الذي قدمته بمشاركة الفنان تامر حسني ويعرض حاليًا في السينمات.

لم تحضر حلا العروض الخاصة للعمل ولم تشارك في الحملة الترويجية، كما ألغت متابعتها للفنان تامر حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هاجمت حلا شيحة تامر لنزول كليب ظهرت فيه بصورة رومانسية ودعته للتوبة قائلة: "اتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه حیحترم رغبتي".

وأضافت: "نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقایيس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا متأكدة إن زملائي جواهم خير بس فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف صح".

واستطردت: "الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر".

واختتمت: "أنا مش حتكسف من حد.. أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح، وحابة أفكرك یا تامر لما قولت أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب".