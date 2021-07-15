الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فيديو

توبة أم مزايدة؟ حلا شيحة تتبرأ من فيلمها الجديد "مش أنا" (فيديوجراف)

حلا شيحة
حلا شيحة

فاجأت الفنانة حلا شيحة الجمهور بالتبرؤ من فيلمها الأخير "مش أنا"، وهو الفيلم الذي قدمته بمشاركة الفنان تامر حسني ويعرض حاليًا في السينمات.

لم تحضر حلا العروض الخاصة للعمل ولم تشارك في الحملة الترويجية، كما ألغت متابعتها للفنان تامر حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هاجمت حلا شيحة تامر لنزول كليب ظهرت فيه بصورة رومانسية ودعته للتوبة قائلة: "اتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه حیحترم رغبتي".

وأضافت: "نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقایيس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا متأكدة إن زملائي جواهم خير بس فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف صح".

واستطردت: "الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر".

واختتمت: "أنا مش حتكسف من حد.. أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح، وحابة أفكرك یا تامر لما قولت أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب".

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر «أكثر دول العالم أمانًا» (إنفوجراف)

مصدر بـ«التعليم»: تتبع مصدر امتحان الجغرافيا المتداول بالسوشيال ميديا

عضو «مكافحة كورونا» يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بالصور والفيديو.. حريق هائل فى أحد العقارات بميدان الساعة بفيصل

كريم عبد العزيز يشارك في مؤتمر «حياة كريمة» بحضور الرئيس السيسي (خاص)

محافظ البحيرة يكرم متدربة البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى