«حياة كريمة».. فصول ومستشفيات جديدة بـ32 مليار جنيه هدية الحكومة للريف
تدشن الدولة المصرية اليوم، مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، والتى يمتد تنفيذها على مدار ثلاثة أعوام 20221-2023، تستهدف خلالها تغطية 4670 قرية فى 175 مركز تابعين لـ20 محافظة بما يخدم 57% من إجمالي السكان بنهاية المبادرة، بتكلفة إجمالية تتخطى 600 مليار جنيه.
وتشير وزارة التخطيط، وفقًا لوثيقة خطة التنمية المستدامة لعام 2021-2022 التى حصلت عليها "الدستور"، إلى أن مبادرة تطوير الريف المصرى تستهدف فى عامها الأول 2021-2022 تغطية وتطوير1371 قرية تضم 17.6 مليون نسمة، موزعين على مستوى 20 محافظة، وتتثمل أهم المشروعات المدرجة فى خطة العام الحالى ما يلي:
- إنشاء 10828 فصلا دراسيا بتكلفة 4.4 مليار جنيه.
- 782 مركز شباب وملاعب رياضية بتكلفة 2 مليار جنيه.
- توجيه 3 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية.
- تأهيل وتبطين ترع بطول 2670 كم وتطبيق الرى الحديث بمساحة 83 ألف فدان بتكلفة 7 مليار جنيه.
- إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية، إنشاء 191 مركز خدمات زراعية بتكلفة 2.2 مليار جنيه.
- تنفيذ 100 ألف وحدة سكن كريم بتكلفة 14 مليار جنيه.
- تطوير 319 مكتب بريد.
- إنشاء وتطوير 1250 وحدات رعاية صحية وإنشاء وتطوير 22 مستشفى تأمين صحي، وإنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف وتوريد 800 سيارة إسعاف، وتوفير 510 عيادات متنقلة بتكلفة 27.5 مليار جنيه.
- توجيه 102 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى بهدف تحسين معدل تغطية الصرف الصحى 60%.
- توفير ماكينات الصرف الآلي متعددة الوظائف، تطوير فروع البنك الزراعي وفتح فروع جديدة، التوسع فى إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع خاصة طلاب الجامعات وأصحاب المعاشات وعملاء الحوالات.
- توسيع قاعدة المستفيدين من قروض الإنتاج النباتى والحيوانى بمعدل عائد 5% متناقص.
- إتاحة الإقراض متناهى الصغر من خلال برنامج باب رزق والذى يمنح تمويل حتى 10 آلاف جنيه بالبطاقة الشخصية وإيصال مرافق بمعدل فائدة 12.25% متناقصة وبدون مصاريف بنكية.
- تمويل تطبيق منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية، بما يساهم فى زيادة الإنتاجية وكذا توفير الأسمدة والحفاظ على جودة الأراضي الزراعية بمعدل عائد 5% متناقص لتمويل إنشاء شبكات الري بالتنقيط والرش.
- تمويل برنامج توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية بالأنشطة الزراعية بتمويل حتى 80% من التكلفة، فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.