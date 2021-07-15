الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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بسبب رسالتها لتامر حسني.. حلا شيحة تتصدر «تويتر»

حلا شيحة
حلا شيحة

تصدرت حلا شيحة تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك عقب كتابة رسالة من حلا شيحة لتامر حسني  قالت من خلالها: "إزاي تنزل كليب فيه مشاهد بتحضني فيها في أيام مباركة زي دي من شهر ذي الحجة؟ إزاي تخلف وعدك لي بعدم عرض وإذاعة مثل هذه المشاهد؟ الفيلم عمل إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة".

وأضافت: "الكليب ميرضيش ربنا وأنا عيطت وأنا بتفرج عليه والمشاهد الرومانسية في الفيلم كانت زلة وصورتها تحت تأثير ظروف معينة كنت بعاني منها وقتها وأنا تبت من المشاهد دي واستغفرت ربنا وأتمنى يكون راضي عني واستغفر ربنا يا تامر وتوب عن اللي انت فيه وافتكر لما قولت أنا عايز أموت وأنا مش مطرب، أنت جواك صراع بين الاستمرار والاعتزال، المهم تصلح غلطك ومتستمرش فيه."

ثم قالت حلا شيحة لزملائها وزميلاتها من الوسط الفني: “أنتم جواكم خير بس فتنة الشهرة عميا عينيكم.. الفن اللي يخلينا نبعد عن منهج ربنا  ومنبقاش قدوة لأودلانا (باطل)”.

وشاركت حلا شيحة في بطولة فيلم "مش أنا" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وهو بطولة تامر حسني.

وكانت "حلا" قد أعلنت زواجها من الداعية معز مسعود، بأحد الفنادق المطلة على النيل في فبراير الماضي، ولم تشارك بعدها في أي عمل فني.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع ما فعلته حلا شيحة حيث قال أحمد كمال احد المعلقون: "انتي بتتوبي حسب جوازاتك"، بينما تقول معلقة أخري: "حلا عندها شيزوفرينيا من الدرجات المتاخرة ولازم تتعالج"، بينما يقول معلقون أخرون لها: "تامر حسني مالوش ذنب ومش كل ما تتجوزي واحد جديد تبقي متدينة".

درجات الحج تامر حسني منة الوسط الفني كتاب السوشيال ميديا مطر رواد السوشيال ميديا إيرادات معز مسعود لينا

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