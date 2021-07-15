الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«فايزر- بيونتيك» يتفق مع إندونيسيا على توريد 50 مليون جرعة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن تحالف "فايزر- بيونتيك" عن إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة الإندونيسية لتزويدها بـ50 مليون جرعة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 هذا العام.
وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، اليوم الخميس - أن الشركتين أعلنتا عن الاتفاق دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، لكن كشفتا أن شروط الصفقة تضمنت جدول التسليم وحجم اللقاحات المقدمة.
وقال ستيفن ليونج، المدير الإقليمي لشركة فايزر إندونيسيا، في بيان نقلته الصحيفة "نحن سعداء للغاية بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة مع حكومة إندونيسيا كجزء من التزامنا المشترك لمواجهة هذا التهديد الصحي العالمي".
وأضاف ليونج، أن الاتفاقية كانت "خطوة مهمة" نحو حماية الصحة وإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء إندونيسيا، من أجل إنعاش الاقتصاد وكذلك سرعة العودة إلى الحياة الطبيعية للشعب الإندونيسي.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها  كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

جاكرتا لقاح كورونا إندونيسيا بيونتيك فايزر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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