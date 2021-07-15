4 وفيات و1439 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى منغوليا 

سجلت السلطات الصحية في منغوليا 1439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية، اليوم الخميس، أن السلطات الصحية سجلت- خلال الفترة نفسها- 4 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في منغوليا منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 707 حالات.

ولفتت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الوباء ارتفع إلى 143 ألفا و128 شخصا، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وأشارت إلى أنه تعافى على مدار أمس، 3 آلاف و347 شخصًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 118 ألفا و219 شخصا.

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد- 19 في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.