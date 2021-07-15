الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هنــا.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021 «دبلوم زراعة»

نتيجة الثانوية الزراعية
نتيجة الثانوية الزراعية

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021 من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثير من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم حاليا وتحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وموعد إعلانها رسميا.


رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021

 

تستعد حاليا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتائج طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (تجاري، صناعي، زراعي، فندقي، ..) بنظاميها الـ ( 3_5) سنوات وذلك من خلال بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك عقب انتهاء الامتحانات في أول شهر يوليو الجاري والتي تمت عقب وضع خطة محكمة لتطبيق الإجراءات احترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب أثناء انعقاد الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي (2020_2021).

 

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الدبلوم الزراعي الفني 2021

 

يستطيع طلاب دبلوم الزراعة الفني الاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي(2020_2021) إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة
  • تحديد نوع الدبلوم المراد الاستعلام عن نتيجته ( زراعي)
  • تحديد محافظة الإقامة
  • كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته إلكترونيا
  • كتابة رقم جلوس الطالب
  • الضغط على زر الاستعلام
  • ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية

 

اقرأ أيضاً

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الدبلومات الفنية

 

موعد الإعلان عن نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2021


يمكن استخدام رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021 والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام القليلة المقبلة ويتم بعدها فتح باب التظلمات لمدة 15 يوما، يعقبها إعلان النتيجة ثم مرحلة التنسيق التي تنظم الالتحاق بمرحلة الجامعية حيث يتم توفير أماكن لطلاب الدبلومات الفنية في عدة كليات لإنهاء دراستهم العليا في المجالات التي تخصصوا فيها أثناء دراستهم في المدارس الثانوية الفنية.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021 نتيجة الثانوية الزراعية رقم الجلوس الثانوية الزراعية وزارة التربية والتعليم بوابه التعليم الفني الطالب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر «أكثر دول العالم أمانًا» (إنفوجراف)

مصدر بـ«التعليم»: تتبع مصدر امتحان الجغرافيا المتداول بالسوشيال ميديا

بالصور والفيديو.. حريق هائل فى أحد العقارات بميدان الساعة بفيصل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 17-7-2021

حلا شيحة تتبرأ من «مش أنا» وتدعو تامر حسنى إلى التوبة

«أمجد» يسافر من المنصورة للمقطم لدعم خطيبته بالثانوية: هعمل أي حاجة تفرحها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى