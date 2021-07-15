هنــا.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021 «دبلوم زراعة»

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021 من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثير من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم حاليا وتحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وموعد إعلانها رسميا.



رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021

تستعد حاليا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتائج طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (تجاري، صناعي، زراعي، فندقي، ..) بنظاميها الـ ( 3_5) سنوات وذلك من خلال بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك عقب انتهاء الامتحانات في أول شهر يوليو الجاري والتي تمت عقب وضع خطة محكمة لتطبيق الإجراءات احترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب أثناء انعقاد الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي (2020_2021).

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الدبلوم الزراعي الفني 2021

يستطيع طلاب دبلوم الزراعة الفني الاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي(2020_2021) إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا)

الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة

تحديد نوع الدبلوم المراد الاستعلام عن نتيجته ( زراعي)

تحديد محافظة الإقامة

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته إلكترونيا

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على زر الاستعلام

ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية

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يمكن استخدام رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021 والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام القليلة المقبلة ويتم بعدها فتح باب التظلمات لمدة 15 يوما، يعقبها إعلان النتيجة ثم مرحلة التنسيق التي تنظم الالتحاق بمرحلة الجامعية حيث يتم توفير أماكن لطلاب الدبلومات الفنية في عدة كليات لإنهاء دراستهم العليا في المجالات التي تخصصوا فيها أثناء دراستهم في المدارس الثانوية الفنية.