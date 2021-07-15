الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غصب بين أولياء الأمور من تسريب «جغرافيا الثانوية»: نأمل السيطرة على الغش

أولياء الأمور
أولياء الأمور

حالة من الغضب سيطرت على عدد من أولياء الأمور بمحيط مدارس منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة بعد تسريب أسئلة امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت نجوى، ولي أمر، إن تسريب أسئلة الامتحانات أصبح وضعا معتادا يوميا بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الأمر يثير غضب واستياء كافة أولياء الأمور.

وأكدت سناء، إحدى أولياء الأمور، أن جميع الأهالي على أمل الحد من ظاهرة الغش وتسريب أسئلة الامتحانات قريبا بالتزامن مع النظام الجديد، فتسريب الامتحان أمر يؤثر على الطالب المجتهد ويعرض الطالب الغشاش للعديد من المخاطر.

وافقتها الرأي منال، مؤكدة أنهم على ثقة تامة بالسيطرة قريبا على ظاهرة تسريب الامتحانات والتي تكون سببا أساسيا في استياء الأهالي وتوتر الطلاب.

ويؤدي حاليا طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان الجغرافيا بإجمالي 255 ألف و353 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية)  بإجمالى 1179 طالب وطالبة.

وكان قد  أدى أمس 100 ألف و435 طالب وطالبة (بالشعبة العلمية "رياضيات") امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) من إجمالى 100 ألف و749طالب وطالبة، وذلك في اليوم الخامس من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالب وطالبة.

قد تكون صورة لـ ‏‏‏‏٢‏ شخصان‏، ‏‏أشخاص يجلسون‏، ‏حجاب‏‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏
أولياء الأمور 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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