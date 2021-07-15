4 مقاتلات روسية تبعد 3 قاذفات أمريكية عن الحدود فوق بحر «بيرينج»

أكد مركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن 4 مقاتلات روسية من طراز "ميج-31" و"سو-35" رافقت ثلاث قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز "B-52H" عند اقترابها من حدود روسيا فوق بحر بيرينج.

وذكر بيان للمركز الروسي، حسبما أوردت وكالة أنباء "نوفوستي"، اليوم الخميس - أن المقاتلات الروسية لم تسمح بحدوث أي انتهاك لحدود الدولة الروسية، مشيرا إلى أنه بعد انعطاف الطائرات الأمريكية وابتعادها عن الحدود الروسية، هبطت المقاتلات الروسية بأمان في قواعدها.

وشدد البيان على أن المقاتلات الروسية نفذت مهمتها بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية، موضحا أن نشاط طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة الأجنبية ازداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بالقرب من الحدود الروسية.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية دعت مرارا الدول الغربية إلى التخلي عن مثل هذه الأعمال، ولكن هذه الدول لم تظهر أي رد فعل على ذلك.

كانت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، عن أن مقاتلتين من نوع "MiG-31K"، القادرة على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية وصلتا إلى قاعدة حميميم بسوريا لأول مرة.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان نقلته وكالة نوفوستي الروسية، إن تدريبات مشتركة تجريها قوات أسطول البحر الأبيض المتوسط وسلاح الطيران تبدأ اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أنه "كجزء من التدريبات في قاعدة حميميم الجوية الروسية في الجمهورية العربية السورية، انطلقت طائرتان من طراز MiG-31K، التي لديها القدرة على استخدام أحدث صواريخ فرط صوتية، ومن بينها كينجال".

و ذكر قائد إحدى مقاتلات "MiG-31K"، أنه وبأمر من القيادة العسكرية، ستؤدي حاملات الصواريخ فرط الصوتية "مهام تدريبية" في سوريا.

وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية إن صاروخ "كينجال" فرط الصوتي يمكن أن تفوق سرعته سرعة الصوت بعشر مرات، وقادر على قطع مسافة ألفي كيومتر وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية.

يذكر أنه في 25 مايو الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بوصول ثلاث قاذفات بعيدة المدى من طراز "تو – 22 إم 3" إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا حيث ستتمركز للمرة الأولى.