رئيس جامعة عين شمس يكرم طالبين شاركا في أبحاث دولية

كرم الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، طالبين بكلية الزراعة بالجامعة وإهدائهم شهادة تقدير، وذلك لمشاركتهم في أبحاث علمية تم نشرها دولياً، بحضور الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئه السابق.

وتم تكريم الطالب مصطفى فتحي الطالب في المستوى الرابع بالبرامج الجديده بيوتكنولوجي بكلية الزراعة لمشاركته في نشر بحث دولي فى مجال Bioinformatics في 6.6 Cell Journal impact Factor ذات معال التأثير، كما تم تكريم الطالب محمد عبد الفتاح فى المستوى الرابع بالبرامج الجديدة بيوتكنولوجى لمشاركته فى بحث فى مجال الجينات.

و أعرب الدكتور محمود المتينى عن سعادته بمستوى الأبحاث المقدمة من طلبة كلية الزراعة والتى اهلتها للنشر الدولى، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تقدم دائما كل الدعم المطلوب لأبنائها للارتقاء بمجال البحث العلمى .

وتوجه الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس بالشكر لرئيس الجامعة لدعمه المستمر لطلبة كلية الزراعة ، مؤكداً أن تكريم رئيس الجامعة للطلبة المتميزين اليوم فى مجال البحث العلمى يعد حافزا جيد للطلاب لبذل المزيد من الجهد فى المستقبل.

ومن ناحية أخرى نظم مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس مجموعة من الدورات التدريبية المتميزة للطلاب (أونلاين) عبر برنامج ZOOM بتخفيض خاص لطلبة جامعة عين شمس وطلبة الجامعات المصرية.

وتتناول الدورات التدريبية (الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب - ICDL - دورة المقابلة الشخصية والسيرهة الذاتية – برنامج إعداد المدربين TOT.

أكدت الدكتورة زينب محمد حسن خليفة، مدير مركز التطوير الجامعي بجامعة عين شمس أن البرنامج التدريبي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى يعقد لمده شهر ونص بواقع 60 ساعة تدريبية وفي نهايه الدورة يحصل الطالب علي شهاده اجتياز الدورة معتمدة من جامعة عين شمس مع إمكانية توثيقها من وزارة الخارجية.

بينما برنامج إعداد المدربين TOT المكثف لمده 9 ايام بواقع 75 ساعة تدريبية يحصل الطالب علي شهاده اجتياز الدوره معتمده من جامعه عين شمس مع امكانيه التوثيق من الخارجيه المصريه.

أما دورة المقابلة الشخصية والسيرة الذاتية فتشمل معرفه القواعد الإساسيه والأخطاء الشائعة في كتابه السيرة الذاتيه و التهيئه للمقابلة الشخصيه بالاضافه لمهارات العرض والتقديم وملف الإنجاز لمدة خمس أيام بواقع 50 ساعة ساعة تدريبية يحصل الطالب علي شهادة اجتياز الدورة معتمدة من جامعة عين شمس مع امكانيه التوثيق من الخارجية.