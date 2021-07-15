أمير كرارة يبدأ تحضيرات "هجمة مرتدة" 2 مبكرًا

يدخل النجم أمير كرارة تجربة جديدة خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم هي الأكثر تحديًا له خلال الفترة الماضية نظرًا لدخوله تجربة تقديم مسلسل "هجمة مرتدة 2" بعد الإعلان عن تواجد جزءًا ثانيًا بعد تقديم الفنان أحمد عز للجزء الأول.

واتفق الثلاثي أمير كرارة والمخرج أحمد نادر جلال والمؤلف باهر دويدار على الخطوط العريضة للمسلسل الجديد على أن يبدأ الطاقم التحضيرات مبكرا نظرا لاحتياج العمل للمزيد من الجهد والوقت لخروج العمل في شكل مميز.

ويحاول “كرارة” تقديم عملًا مختلفًا هو الأول مع أحمد نادر جلال، الذي قدم أعمالًا مميزة كان آخرها في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "كوفيد 25" مع النجم يوسف الشريف، وحقق المسلسل نجاحا جماهيريًا كبيرًا، والعمل تم تقديمه في 15 حلقة وكانت تجربة مختلفة حيث لأول مرة يعرض مسلسل 15 حلقة في موسم رمضان، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين على رأسهم أيتن عامر وراندا البحيري وأمير صلاح الدين، وينتظر أحمد نادر جلال عرض فيلمين في السينما خلال الفترة المقبلة، الأول مع النجم أحمد السقا يحمل اسم "العقرب" والذي انتهي من تصويره منذ فترة وسيتم طرحه الفترة المقبلة، والثاني فيلم "السرب" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم المصريين، ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا، وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

ويحاول أمير كرارة الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد كازابلانكا 2 خلال الفترة القريبة القادمة من أجل التركيز في المسلسل الجديد الذي سيتفرغ له بشكل كامل خلال الفترة القادمة لاحتياج العمل للكثير من التحركات الداخلية والخارجية واللياقة البدنية التي حرص على التواجد فيها خلال الفترة الماضية.