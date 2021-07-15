ورش فنية للمبتدئين في «فن الديكوباج» بتربية حلوان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورش "فن الديكوباج" للمبتدئين.

عقدت الورش الفنية أون لاين وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك على مدار يومين وشارك في الدورة التدريبية الأولى ٢١ متدربا، وشارك في الورشة التدريبية الثانية ٣٩ متدربا، وذلك تحت إشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة مها ابو حطب رئيس قسم رياض الأطفال، و الدكتورة سامية نصيف توفيق أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس التربية الفنية.

فن الديكوباج

ويعد فن الديكوباج هو فن استخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية يتميز فن الديكوباج بأنه فن سهل رائع، إذ يمكن باستخدام خامات بسيطة وقديمة الحصول على لوحات فنية جميلة والحصول على قطعة أثاث بمظهر جديد مثل المزهريات، والصناديق، والأطباق الخزفية وغيرها، والتي تكتسب مظهرا فنيا يشبه الأعمال اليدوية الحرفية ، ويمكن تطبيقها على أسطح كثيرة مختلفة مثل الخشب، أو الكرتون، أو المعدن، أو الفخار، ويتفرع فن الديكوباج لثلاث أنواع هي نحت الفرنيش، نحت الزجاج، والديكوباج ثلاث الأبعاد أو الديكوباج البارز.

تحليل الإحصائي الحيوي في البحوث السريرية

ومن ناحية أخرى، أقام مركز دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة تحت عنوان "تحليل الإحصائي الحيوي في البحوث السريرية"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى بالجامعة ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

حاضر في ورشة العمل الدكتور محمد مصطفى عمران، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية كلية العلوم بجامعة حلوان، وأدار ورشة العمل الدكتورة أمانى السيد، عضو المكتب التنفيذى لمركز دعم البحث العلمى.

وأكد نجم أن الجامعة تسعى للنهوض بالبحث العلمى لتحقيق الأهداف التنموية، تلبية لمتطلبات العصر الحديث والدولة المصرية من خلال الجودة في التعليم، والامتياز في البحث العلمي، والتميز في خدمة المجتمع، لذا تسعى جامعة حلوان لتوجيه برامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسئوليتها تجاه المجتمع وحل مشكلاته